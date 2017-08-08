الحكومة تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان رسوم الموانئ الجديدة

مدحت اسماعيل ومحمود محسن: قال هشام عرفات وزير النقل، إن اللجنة المعنية بدراسة رسوم الموانئ وإجراء التعديلات على قرارات النقل البحري أرقام 800 لسنة 2016، و488 لسنة 2015 انتهت من دراسة تفصيلية عن الأمر، وحددت الرسوم المناسبة لعمل الخطوط الملاحية وفقا لآلية محددة، وأوضح أنه سيتم عقد موتمرا صحفيا يوم ا

مدحت اسماعيل ومحمود محسن:

قال هشام عرفات وزير النقل، إن اللجنة المعنية بدراسة رسوم الموانئ وإجراء التعديلات على قرارات النقل البحري أرقام 800 لسنة 2016، و488 لسنة 2015 انتهت من دراسة تفصيلية عن الأمر، وحددت الرسوم المناسبة لعمل الخطوط الملاحية وفقا لآلية محددة، وأوضح أنه سيتم عقد موتمرا صحفيا يوم الثلاثاء المقبل بحضور الفريق مهاب مميش رئيس قناة السويس، للإعلان عنها رسميا.

ورغم مرور أكثر من نصف عام على زيادة رسوم الموانئ، بموجب قرار 800 لسنة 2016، مازال الحديث عنه يسيطر على مجتمع الأعمال والحكومة معاً.

ويعود الاهتمام بالقرار لعدة أسباب، أهمها إعلان تحالف يضم مجموعة من الخطوط الملاحية العالمية العملاقة فى نشاط الحاويات انسحابه من شرق بورسعيد إلى ميناء بيريه اليونانى، وإعلان جهات حكومية بينها قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى رفضها وتضررها من القرار.

وشهدت الأسابيع الماضية اجتماعا مطولا جمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس فى حضور التوكيلات الملاحية العاملة بالسوق المحلى.

وقال عرفات إنه تم عقد لقاءات مع الخطوط الملاحية العالمية التى تتعامل مع الموانئ المحلية وتم استطلاع آرائها فى الرسوم التى يتم فرضها، لكن فضل عدم الافصاخ عن طبيعة الرسوم الجديدة لحين إعلانها رسميا.

وترى وزارة النقل فى عهد ضاحى والسعيد أن قرار 488 لسنة 2015 والقرار 800 لسنة 2016 ساهما بشكل كبيرة فى استعادة حقوق الدولة من خلال إعادة النظر فى تسعير مقابل الانتفاع، ومزاولة النشاط البحرى، خاصة أن التعريفات القديمة لم تراع التطور فى مجال النقل.

وينص قرار 800 لسنة 2016 على فرض رسوم على الشركات، عند تجديد التراخيص، كما أنه يلزمها بحد أدنى للتداول، ولرأس المال، والمعدات.

على صعيد متصل قال وزير النقل، إن وزارته تستهدف تطوير قطاع النقل البحري بحيث يحول لقطاع يحقق أعلي ايرادات ، لافتا الي ان وزارة النقل تستهدف تخويل هيئة السلامة البحرية، الي هيئة اقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيرا الي انها حققت إيرادات خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي 2.2 مليار جنيه.