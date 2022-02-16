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الحكومة تعقد اجتماعها الثاني بمقرها الجديد في العاصمة الإدارية (صور)

حيث أعلنت سابقا أن الاجتماع سوف ينعقد بالتناوب ما بين مقرها الحالي والعاصمة الإدارية
صفية حمدي 12:19 م, الأربعاء, 16 فبراير 22 12:19 م, الأربعاء, 16 فبراير 22

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بدأت الحكومة منذ قليل اجتماع مجلس وزرائها الأسبوعي بمقرها الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث أعلنت سابقا أن الاجتماع سوف ينعقد بالتناوب ما بين مقرها الحالي والعاصمة الإدارية ، واجتماعها اليوم هو الثاني في مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية.

مجلس الوزراء يقدم العزاء في وفاة المستشار الجليل سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق

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وفي بداية الاجتماع اليوم ، قدم مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، العزاء في وفاة المستشار الجليل سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة عن خالص التعازي إلى عائلة الفقيد، وكل أعضاء الأسرة القضائية المصرية، راجين الله عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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بقلم صفية حمدي

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