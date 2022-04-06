وافق مجلس الوزراء على إعفاء كمية من الدواجن المجمدة قدرها 20 ألف طن، من الضرائب الجمركية، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وذكر مجلس الوزراء خلال القرار، أن ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواجن، لطرحها بأسعار مخفضة في المنافذ التابعة للوزارة لتلبية متطلبات المواطنين.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر لجنة التعاقد المُشكلة لإتمام إجراءات تعاقد ديوان عام وزارة المالية مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (finance-e)؛ لتقديم خدمات التشغيل والدعم الفني لمنظومة ميكنة مرتبات العاملين “Payroll Oracle” في الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية على مستوى الدولة.

ووافق على اعتماد نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض مساحتها 1000م2 تقريبا، والكائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس، لصالح الجمعية التعاونية للبترول.