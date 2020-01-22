الحكومة تعفي الأراضي الفضاء غير المستغلة بالمصانع من الضريبة العقارية

يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس المجلس بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر رقم 196 لسنة 2008.

ونصت التعديلات على أن يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.

وذكر التعديل أن ذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديداً، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.

كما تضمن التعديل أيضا منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس.

وتضمنت أن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص.

وذكر مجلس الوزراء أن ذلك تشجيعاً لهذه الصناعات والخدمات.