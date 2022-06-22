الحكومة تعفي ألف طن مجزءات دواجن مجمدة من الضرائب والرسوم الجمركية لطرحها بأسعار مخفضة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، لكمية من مجزءات الدواجن المجمدة، قدرها ألف طن، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وجاء في القرار أن ذلك تمهيداً لطرحها بمنافذ شركات السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا على طلب وزارة الصحة والسكان، تدبير القوى البشرية المطلوبة، لتشغيل السيارات الجديدة الخاصة بالعيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، في إطار خطط تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

كما وافق على التعاقد لتنفيذ كافة أعمال تنسيق الموقع للشوارع والميادين، لمدينة شرم الشيخ بالكامل، وأعمال شبكات الري، في إطار استعداد المدينة لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، والمقرر إقامته في نوفمبر 2022.