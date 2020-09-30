«الحكومة» تعتزم مد مبادرة «ما يغلاش عليك» حتى نهاية ديسمبر المقبل

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الحكومة تتجه لمد مبادرة «ما يغلاش عليك» التى من المفترض ان تنتهى بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك عقب مطالب جماعية لشركات تمويل المستهلكين والبنوك المشاركة فى المبادرة.

وأضافت المصادر أن اجتماعًا عُقد بوزارة التخطيط مؤخرًا ضم كلا من ممثلى بنوك الأهلى المصري، وبنك مصر، والتجارى الدولى CIB، وناصر الاجتماعي، وممثلى شركات «إى فاينانس» و«فاليو» و«أمان»، بالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك، قد شهد موافقة تلك الأطراف على مد المبادرة حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن مبادرة «ما يغلاش عليك» تم إطلاقها فى 26 يوليو الماضي، وتستمر 3 أشهر تنتهى فى 26 أكتوبر، لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، وشملت الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية.

وتُتيح المبادرة الشراء الإلكترونى عبر موقع: «WWW.MOBADRA.GOV.EG» كما تسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى، بالإضافة إلى خصومات لأصحاب بطاقات التموين.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع ناقش سبل تنشيط المبادرة حتى تُحقق الهدف المنشود منها، لافتة إلى أنه تم بحث المشاكل القائمة وأبرزها المشاكل التقنية والفنية بهدف إيجاد حلول لها والوصول بمعدلات طلبات التمويل إلى الحد المستهدف.

وكشفت أن القرار النهائى بشأن مد المبادرة سيتم اتخاذه خلال الأيام المقبلة، عقب مناقشة الملف مع الوزارات المعنية، مؤكدة أن شركات التمويل الاستهلاكى والبنوك لم تٌحقق مستويات مرضية من طلبات التمويل.

يُذكر أن اللواء أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد منذ أيام تلقى الجهاز نحو 79 ألف استفسار، و2200 شكوى حول مبادرة ما يغلاش عليك منذ إطلاقها، مشيرًا إلى أن الجهاز قام بالرد على كل الاستفسارات من خلال مجموعات التواصل عبر تطبيق واتس آب، وكل الوسائل التكنولوجية، كما قام بمتابعة الشكاوى جميعها وحلها.

فيما صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منذ أيام، بأنه تم تخصيص 13 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من مبادرة «ما يغلاش عليك».

ويبلغ عدد المواطنين أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من المبادرة 64.5 مليون مواطن.