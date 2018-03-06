الحكومة تعتزم رفع سعر القمح المحلي 15-20 جنيها

خالد بدر الدين:أكد مسؤول في الحكومة المصرية مطلع على ملف القمح لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أن بلاده تخطط لشراء القمح من المزارعين المحليين في الموسم المقبل بسعر يزيد 15-20 جنيها (0.85-1.13 دولار) للأردب (150 كيلوجراما) عن الموسم السابق.وبلغ سعر شراء الحكومة المصرية للقمح في الموسم الماضي بين 5

خالد بدر الدين:

أكد مسؤول في الحكومة المصرية مطلع على ملف القمح لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أن بلاده تخطط لشراء القمح من المزارعين المحليين في الموسم المقبل بسعر يزيد 15-20 جنيها (0.85-1.13 دولار) للأردب (150 كيلوجراما) عن الموسم السابق.

وبلغ سعر شراء الحكومة المصرية للقمح في الموسم الماضي بين 555 و575 جنيها للأردب حسب درجة النقاء.

وذكرت وكالة رويترز أن موسم حصاد القمح في مصر يبدأ قرب منتصف أبريل ويمتد حتى يوليو من هذا العام.

وأضاف المسؤول الذي تحدث لرويترز طالبا عدم نشر اسمه “سيتم احتساب سعر القمح في الموسم المقبل بناء على متوسط أسعار السوق المحلي ومتوسط أسعار السوق العالمي ومن المخطط أن تزيد الأسعار ما بين 15 و20 جنيها للأردب عن الموسم الماضي وبنحو 100 جنيه في الطن.

وكانت مصر اشترت العام الماضي حوالى 3.6 مليون طن من القمح المحلي ويستهلك البلد حوالى 9 ملايين طن سنويا من القمح المستخدم لإنتاج الخبز المدعم.