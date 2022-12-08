الحكومة تعتزم اقتراض 1.6 مليار دولار من 3 مؤسسات تمويل دولية

كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والإصلاح المؤسسي، أن مصر تستهدف الحصول على 1.6 مليار دولار من 3 مؤسسات دولية خارجية قبل نهاية النصف الأول من 2023، وذلك ضمن حزمة بقيمة 5 مليارات دولار.

وأضاف كجوك، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر «يورومنى» أمس، أنه منتظر الحصول على مليار دولار من البنك الدولي، وأكثر من 200 مليون من «الأفريقى للتنمية»، بالإضافة إلى 400 مليون من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.

وأشار إلى أن الجزء المتبقى سيتم تمويله عبر إصدار صكوك وسندات دولية، بالإضافة إلى سندات «باندا» المقومة باليوان الصيني.

وكشف أن الوزارة تستهدف الحصول على تلك التمويلات قبل يونيو 2023 فى إطار خطتها لخفض العجز.

وأوضح أن مصر لم ترجئ سداد أىٍ من أقساط صندوق النقد الدولي، ولم تطلب ذلك حتى الآن.

واضاف كجوك أنه تم نقل 5 مبادرات تمويلية إلى وزارة المالية، ومنها الخاصة بالقطاع الزراعى والسياحى وإحلال السيارات، ولم يتم إلغاؤها، موضحا أن جميعها تساعد على نهوض عدد من القطاعات.

وقال إن برنامج صندوق النقد الدولى يساعد عند إقراره وتنفيذه فى مزيد من التنمية الاقتصادية وشهادة للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، ما يساعد فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح نائب وزير المالية أن العالم يعانى بأكمله من أزمة فى التضخم، ما أجبر الجميع على التوسع فى زيادة أسعار الفائدة لتحجيمها، موضحا أن الدولة تسعى لتنويع أدوات التمويل بشكل كامل، وتعديل أسعار الفائدة لتتناسب مع السوق.

وقال إن الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولي، والعمل على ضبط الإنفاق ووضع خطط ومستهدفات تتم متابعتها بشكل أسبوعى وشهرى.