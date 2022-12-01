الحكومة تعتبر إنشاء 3 كباري بالدقهلية «منفعة عامة» وتقر تعويضات 89 مليون جنيه لنزاع ملكية بطريقها (مستند)

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخميس اعتبار إنشاء 3 كباري بالدقهلية من «المنفعة العامة» بتعويضات تقدر بنحو 89 مليون جنيه لنزاع ملكية أراض بطريقهم.

نشر القرار في الجريدة الرسمية .

ويتضمن القرار اعتبار مشروع إنشاء ۳ كباري علوية عند تقاطع طريق المنصورة- طلخا- شربين- دمياط الغربي مع الطرق السطحية بمدينة شربين، من أعمال المنفعة العامة بنطاق محافظة الدقهلية.

وووفق مذكرة إيضاحة لوزارة النقل تضمنها القرار يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة.

ويأتي إنشاء الكباري الثلاثة ضمن خطة وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكبارى لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية على مستوى الجمهورية للحد من الحوادث والقضاء على التكدسات المرورية، ومن ضمنها طريق المنصورة- طلخا- شربين- دمياط الغربي.

وأشارت وزارة النقل في مذكرتها الإيضاحية إلى أنه تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة انتهى إلى تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضي المتداخلة مع مسار المشروع قدرها بـ۸۹.۲ مليون جنيه، مضمنة تقريرها أسماء الملاك.

نص القرار وأسماء الملاك