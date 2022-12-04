الحكومة تطلق «منتدى فكريا» لرصد مقترحات الخبراء بالمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

أعلن أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، انطلاق فعاليات “المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء”، الخميس المقبل، مشيرا إلى أنه سيُعقَد بصورة دورية؛ لبحث ومناقشة المستجدات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والتكنولوجية، المحلية والإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الدولة المصرية، بما يدعم عملية صنع القرار في مصر على عدد كبير من الأصعدة.

مدبولي: المُنتدى يُعزز دور مركز المعلومات كأحد مراكز الفكر الرئيسية التي تدعم الدولة المصرية بالرؤى والتوصيات

وثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خُطوة إطلاق ذلك المُنتدى الفكري، معتبرا أنه سيمثلُ قناة تواصُلٍ دائمة بين الحكومة والخُبراء، لبحث ومناقشة جميع المستجدات المُتسارعة والمُتلاحقة، بما يُعزز دورَ “مركز المعلومات” كأحد مراكز الفكر الرئيسية التي تدعم الدولة بالرؤى والتوصيات التي تخدم عملية اتخاذ القرار بصورة فاعلة ومؤثرة.

وأوضح “الجوهري” أن جلسات المنتدى ستشهد مشاركة نخبة من الخبراء تشمل ممثلين عن الجهات الرسمية، والأكاديميين، والخبراء المختصين، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، والبرلمانيين، واللجان المعنية في الحوار الوطني.

وأضاف أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سيقوم عقب كل جلسة، بإعداد وثيقة بأبرز توصيات الخبراء في الموضوعات محل المناقشة، وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء؛ ما من شأنه التفعيل المتواصل لقنوات التفاعل بين الحكومة وعدد كبير من المعنيين والخبراء في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية.

وقال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إن أولى جلسات المنتدى، المُقرر انعقادها يوم الخميس المقبل، ستناقش موضوع “جهود تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية في مصر ومزيج السياسات الأمثل”، بمشاركة صندوق النقد الدولي، ووزارة المالية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وممثلين عن الأحزاب السياسية، واللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني.

ولفت إلى أن جلسات المنتدى ستواصل انعقادها بشكل أسبوعي، وستناقش خلال شهر ديسمبر الجاري عددًا آخر من الموضوعات ذات الأولوية، تشمل: بيئة الاستثمار بين الواقع والمأمول، وسُبل وآليات دعم الزراعة المستدامة في مصر بما يتماشى مع اشتراطات الصفقة الأوروبية الخضراء، وكذا سيناريوهات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها عالميًّا وإقليميًّا.