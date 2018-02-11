الحكومة تطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء وشحن العدادات إلكترونيًا

مها أبوودن وعمر سالمأطلقت الحكومة خدمة تحصيل فواتير الكهرباء وشحن كروت العدادات الذكية، اليوم الأحد، رسميًا، فى جميع محافظات الجمهورية.وقال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة آى فاينانس، خلال مؤتمر صحفى: "نطلق الخدمة بمفهوم جديد بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى بعد التعاون المستمر لأكثر

مها أبوودن وعمر سالم

أطلقت الحكومة خدمة تحصيل فواتير الكهرباء وشحن كروت العدادات الذكية، اليوم الأحد، رسميًا، فى جميع محافظات الجمهورية.

وقال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة آى فاينانس، خلال مؤتمر صحفى: “نطلق الخدمة بمفهوم جديد بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى بعد التعاون المستمر لأكثر من عام ونصف، بالاعتماد على الشبكة المالية التكنولوجية الحكومية التى تديرها”.

وأكد سرحان أن قرارات المجلس القومى للمدفوعات الإلزامية بميكنة الخدمات الحكومية، وعلى رأس تلك الخدمات الكهرباء، ساعدتنا فى التغلب على التحديات والعقبات التى واجهت المشروع طيلة الفترة الماضية.

وتابع سرحان: “أن خدمة الميكنة تساعد فى سرعة دوران أموال الدولة، بالتزامن مع تقديم خدمة مميزة”، مشيرًا إلى أن الشركة أنشأت تقنية آمنة بتكنولوجيا حديثة بالتعاون بين الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركات التسعة مقدمة الخدمة من ناحية، وبين شركة آى فاينانس من ناحية أخرى.

ولفت إلى أن الخدمة ستقدم للجمهور من خلال الشبكة المالية عبر 150 نقطة بيع على مستوى الجمهورية، وبالتعاون مع كل فروع البنوك على مستوى الجمهورية، ما يزيد من توقعاتنا بتغطية كل المواطنين.

وأشار إلى أن الخدمة لحظية ويظهر أثرها للشركة على الشبكة التكنولوجية فى نفس اللحظة، وفى نفس الوقت تضمن الخدمة المميكنة توفير الوقت والمجهود على المواطنين.