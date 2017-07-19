الحكومة تطلب من المواطنين كشف هوية هذا الجثمان

عثر عليه فى حالة إعياء شديدة بليبيا قبل وفاتهولاء البريأهابت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بوسائل الإعلام والمواطنين، الاتصال برقم الوزارة الساخن 19787 للكشف عن أي معلومات تدلهم على أسرة صاحب الجثمان الورادة صورته مع الخبر ويحمل اسم فوزى جابر حسن. ‏ وقالت الوزراة في

عثر عليه فى حالة إعياء شديدة بليبيا قبل وفاته



ولاء البري

أهابت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بوسائل الإعلام والمواطنين، الاتصال برقم الوزارة الساخن 19787 للكشف عن أي معلومات تدلهم على أسرة صاحب الجثمان الورادة صورته مع الخبر ويحمل اسم فوزى جابر حسن.

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وقالت الوزراة في بيان اليوم، إن السلطات الليبية عثرت على المتوفي وهو ملقى على الطريق فى حالة إعياء شديدة، وتم ‏نقله ‏لمستشفى خاص بمنطقة تاجورة شرق ‏طرابلس، وذكرت التقارير الطبية أن المذكور مصاب بفيروس‎ c ‎وكان يتقيأ دما ولم يستدل ‏منه ‏على أيه معلومات أخرى قبل وفاته.

وبحسب البيان، فإن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا يناشد أسرة المتوفى للإسراع في تسلم جثمانه من مركز “يوغراتين الطبي” في ‏طرابلس.‏

وأضاف أن الوزارة تلقت شكوى الإعلام المصري حول حالة المتوف ‎، وتواصلت مع ‏وزارة الداخلية لمحاولة الوصول إلى محافظة المتوفي ثم الوصول لأسرته، ولم تتمكن من ذلك نظرا لتشابه أسم المتوفي مع بعدة ‏أسماء أخرى.

وتابعت الوزراة :”الأمر تطلب اسم أم المتوفي وهو ما تعذر الوصول إليه حتى الآن”.‏