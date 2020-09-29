استثمار

الحكومة تطلب من البنك الأوروبى تمويلاً لتحويل خط سكة حديد أبو قير إلى «مترو»

فى حدود 250 مليون يورو
سمر السيد 7:08 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 7:08 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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قال خالد حمزة، نائب مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر ، إنه تلقى طلباً من الحكومة المصرية لتمويل مشروع ، ويتضمن تحويل خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية إلى «مترو» ، مؤكداً أنه سيتم العمل مع الحكومة على الدراسات الخاصة بالمشروع.

وأشار إلى أن التمويل سيكون فى حدود 250 مليون يورو، ومن المتوقع البت فى الطلب العام المقبل.

وقال لـ«المال» إن البنك يعتزم توفير قرض لصالح مشروع إعادة تأهيل  الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، خاصة أن الحكومة تعد الدراسات الخاصة به حالياً، ورجح انتهاء مفاوضات المشروع أواخر العام المقبل، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد التكلفة بعد.

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ولفت إلى أن البنك كان قد مول شراء 6 قطارات جديدة فى الخط الثانى لمترو الأنفاق، وتم ترسية عمليات التوريد علي  شركة هيونداى روتم الكورية التى من المفترض أن تقوم بتسليم قطار شهرياً اعتباراً من يونيو 2021.

وأشار إلى أن البنك وفر تمويلاً لإعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق، وسيبدأ خلال الشهر الجارى طرح الأعمال لاختيار استشارى المشروع، لتبدأ بعد ذلك عمليات إعادة التأهيل.

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 وقال إن البنك يخطط للعمل فى مشروعات بمجال تحلية المياه، خاصة أن هذا المجال يعد  كبيراً وجديداً، بجانب الحاجة لتنفيذ مثل تلك المشروعات التى سيتم التركيز للعمل فيها مع القطاع الخاص، ولكن حتى الآن لا توجد محفظة محددة ينوى البنك تخصيصها فى هذا القطاع، كما يستهدف تخصيص تمويلات لصالح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالذات فى مجال الموانئ الجافة.

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وتعد مصر عضواً مؤسساً بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عملياته فى مصر عام 2012 استثمر ما يقارب 7 مليارات يورو فى 120 مشروعًا
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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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