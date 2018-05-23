الحكومة تطلب عروض من مكاتب قانونية وبنوك الاستثمار للمشاركة في الطروحات في البورصة

- طرح الشركات المقيدة وفقا للسعر السوقي السائد خلال 30 يوما سابق مع 10%بالزيادة أو النقص أحمد عاشور: قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام إن الحكومة طلبت من مكاتب قانونية وبنوك استثمار تقديم عروضها لتولي الأعمال الاستشارية القانونية والمالية لطرح الشركات الحكومية في البورصة، ومن الم

– طرح الشركات المقيدة وفقا للسعر السوقي السائد خلال 30 يوما سابق مع 10%بالزيادة أو النقص



أحمد عاشور:



قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام إن الحكومة طلبت من مكاتب قانونية وبنوك استثمار تقديم عروضها لتولي الأعمال الاستشارية القانونية والمالية لطرح الشركات الحكومية في البورصة، ومن المقرر عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة للتباحث.

جاء ذلك خلال السحور الذي نظمته الجميعة المصرية للاستثمار المباشر الليلة في حضور ممثلين للقطاع الخاص وبنوك الاستثمار.

وأضاف بدوي أن اللجنة الوزارية المسؤولة عن برنامج الطروحات تسعى للاسراع في إجراءات طرح الشركات في البورصة باعتباره خطوة لفصل الملكية عن الإدارة.

وتابع وزير قطاع الأعمال أنه سيتم الاعتماد على السعر السوقي عن 30 يوما سابقة بالنسبة للشركات المقيدة في البورصة عند زيادة الحصة المطروحة في البورصة مع وضع هامش 10% زيادة أو نقص لسعر تلك الأسهم عند تنفيذ عملية الطرح.

وأعلنت الحكومة عن برنامج طموح لطرح 24 شركة في البورصة تتوزع ملكيتها على وزارات قطاع الأعمال والبترول وبنوك الاستثمار القومي والأهلي ومصر وقالت الحكومة انها تستهدف جمع 80 مليار جنيه من حصيلة الطرح.