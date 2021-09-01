الحكومة : تطعيم 1.6 مليون موظف حتى الآن.. وتجهيز 289 مركزًا للتطعيم في 59 جامعة

من المقرر، وفقًا للخطة المتخَذة، أن يتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في قطاع التعليم بنسبة 100% بالجرعة الأولى، بحلول يوم 15 سبتمبر 2021

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول آخِر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا. وسلّطت الوزيرة خلاله الضوء على الموقف التنفيذي لتقديم اللقاح، موضحة فيما يتعلق بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة، أنه تم تطعيم نحو 1.6 مليون موظف حتى الآن، وشهد يوم الثلاثاء الماضي وحده تقديم اللقاح لنحو 44 ألف موظف.

وعرضت جوانب التنسيق بين وزارة الصحة والسكان، من جانب ووزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، من جانب آخر؛ بهدف تنفيذ التكليف الخاص بتطعيم العاملين في قطاع التعليم بشقّيه، والطلبة في الجامعات ضد فيروس كورونا المستجد، قبل بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدة أنه يتم متابعة مجريات التطعيم لهذه الفئة المستهدفة بمنتهى الدقة.

وقالت وزيرة الصحة والسكان إنه من المقرر، وفقًا للخطة المتخَذة، أن يتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في قطاع التعليم بنسبة 100% بالجرعة الأولى، بحلول يوم 15 سبتمبر 2021، والانتهاء من تطعيم الجرعة الثانية بشكل كامل خلال شهر أكتوبر 2021.

ونوهت بأنه يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوفير قاعدة البيانات الخاصة بـ2.2 مليون طالب جامعي استعدادًا لتطعيمهم بالجرعة الأولى وإصدار شهادة QR الخاصة بالتطعيم، وأنه يتم تسليم الطعوم والموافقات المستنيرة وكروت التطعيم من قِبل وزارة الصحة طبقًا للمستهدَف المرسَل من كل جامعة.

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماع الحكومة، اليوم، أيضًا تقريرًا حول جاهزية مراكز التطعيم بالجامعات، لتنفيذ التكليف الخاص بالتطعيم وتقديم اللقاح لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب في القطاع الجامعي، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022.

وأوضح أنه تم تجهيز 289 مركزًا للتطعيم في 59 جامعة على مستوى الجمهورية، بينها جامعات حكومية، وأهلية، وخاصة، وأجنبية.

وتابع أنه تم تسلم الدفعة الأولى من التطعيمات لعدد 52 جامعة بنسبة 88%، ويتم استكمال باقي الجامعات اليوم وغدًا، وأنه تم تقديم نحو 86.2 ألف جرعة حتى 31 أغسطس، تضمنت منح 57.7 ألف جرعة أولى، و28.6 ألف جرعة ثانية، وعرض أيضًا دورة التسجيل وتلقّي اللقاح للفئات المستهدفة بالجامعات.