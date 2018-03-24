الحكومة تطعن على حكم إيقاف ترخيص أوبر وكريم

متابعات قررت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر مؤخرا من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) والقاضي بإيقاف ترخيص مزاولة شركتي “أوبر” و”كريم” لأنشطتهما داخل مصر.صرح بذلك المستشار محمد عبد ال

متابعات

قررت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر مؤخرا من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) والقاضي بإيقاف ترخيص مزاولة شركتي “أوبر” و”كريم” لأنشطتهما داخل مصر.

صرح بذلك المستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة (الممثلة للحكومة أمام جهات التقاضي الإداري)، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط

وأشار إلى أن رئيس الهيئة وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم.

وقال المستشار يسري مدني الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة إنه يجري حاليا دراسة أسباب حكم القضاء الإداري، وإعداد صحيفة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا

يا.