«الحكومة» تطرح 8 مصانع لتدوير المخلفات باستثمارات 700 مليون دولار

كشف المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، أنه تم طرح مشروع لإنشاء 8 مصانع متطورة لإعادة تدوير المخلفات بحجم استثمارات متوقعة يصل إلى 700 مليون دولار.

وأضاف حنورة، فى تصريح خاص لـ«المال»، أنه تم وضع عدد من المواصفات والشروط لضمان نجاح المشروع الضخم، لافتا إلى أن هناك أكثر من كيان أجنبى متحمس للدخول فى تلك المشروعات الناجحة.

وتوقع اختيار الشركات والإعلان النهائى عنها والتعاقد لبدء التنفيذ خلال أسابيع قليلة، لافتا إلى أن تلك المصانع ستكون فى القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات ضمن منظومة المخلفات الجديدة.

حنورة: منطقة لوجستية بمساحة 300 فدان بجوار الميناء الجاف بأكتوبر

وفى سياق آخر، أكد أن وحدة الشراكة تستعد حاليا لطرح مشروع المنطقة اللوجيستية بمساحة 300 فدان بجوار الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، متوقعا الإعلان عن المشروع قبل نهاية العام الجارى.

وتابع أن الوحدة تقترب من إنهاء المرحلة التأهيلية لاختيار المستثمرين لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع 1000 مدرسة والتى تشمل تنفيذ 57 مدرسة تغطى 18 محافظة، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى بإنشاء 52 وتم دخولها الخدمة مؤخرا.

ولفت إلى أن هناك مشروعا آخر ضخما جارٍ العمل عليه وهو طرح محطة صرف صناعى فى دمياط الجديدة باستثمارت تترواح بين 110 إلى 130 مليون دولار، بتكنولوجيا متطورة بسعة 50 ألف متر مكعب، موضحا أنه سيتم طرح المشروع فى سبتمبر المقبل.

وأكد أن هناك العديد من المشروعات التى تدرسها وحدة الشراكة لتعظيم دخول القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية، إذ من المستهدف طرح 17 محطة لتحلية ومعالجة مياه البحر.

وتابع أن هناك أكثر من 65 شركة عالمية أبدت رغبة جادة فى دخول فى تلك المشروعات وضخ استثمارات بها.

وأضاف أن وحدة الشراكة تدرس حاليا طرح مستشفى جامعة بنها كمشروع فى قطاع الصحة، متوقعا الطرح بداية العام المقبل.

وتعمل الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية، على تسريع الإجراءات والدراسات اللازمة لترسية حزمة مشروعات تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 16 مليار جنيه على شركات القطاع الخاص قبل نهاية العام الحالى، بعضها يتولى فيه الفائز تنفيذ الأعمال الإنشائية مرورًا بالإدارة والتشغيل، وأخرى يقتصر دوره فيها على الإدارة والتشغيل فقط، بحسب تصريحات المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة لـ«المال» فى وقت سابق.