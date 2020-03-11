الحكومة تطالب وسائل الإعلام بإبراز موقف تعامل الدولة مع «كورونا»

شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية؛ التي من شأنها ردع كل من ينشر أخباراً أو بيانات كاذبة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات الاقتصادية العاجلة، واستعراض الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس” كورونا” المستجد ( كوفيد -19).

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة اهتمام كافة وسائل الإعلام الفترة الحالية بإبراز الموقف الحالي لتعامل الدولة مع فيروس “كورونا” المستجد، ونشر وبث برامج التوعية المختلفة لمواجهته.

وكلف مدبولي في هذا الصدد بأن يتولى وزير الدولة للإعلام التنسيق مع جميع الجهات المعنية بشأن تكثيف نشر وإذاعة برامج التوعية الخاصة بمواجهة فيروس “كورونا” .

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية؛ التي من شأنها ردع كل من ينشر أخباراً أو بيانات كاذبة، أو ينشر شائعات تستهدف النيْل من مصلحة الدولة.

ووجه في هذا السياق بأن يتم إعلان موقف من تم التعامل معهم ومن تم اتخاذ ضدهم الإجراءات القانونية.

وشدّد على عدم السماح باستمرار هذه الممارسات ممن يريدون الإضرار بأمن البلاد ومصالحها الاقتصادية.

وأكد أن كل مؤسسات الدولة تعمل حالياً، على قدم وساق لمواجهة فيروس كورونا ، الذي أصاب العديد من مواطني الدول المختلفة، بما يُلزم بالتعامل بكل حسم مع أي كيان أو فرد ينشر شائعات تضر بذلك، أو أخباراً كاذبة بشأن الوضع في مصر وفقا للقواعد القانونية.