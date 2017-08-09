الحكومة تضيِّق الخناق على طالبي الدعم التمويني

محمد مجدي وعمر سالم: فرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية حزمة قيود أمس على المواطنين الراغبين فى الحصول على بطاقات تموينية جديدة، أبرزها ألا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات على 1200 جنيه وللعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال على 1500 جنيه. كما تنص القواعد، التى أصدرها الوزير على مصل

محمد مجدي وعمر سالم:

فرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية حزمة قيود أمس على المواطنين الراغبين فى الحصول على بطاقات تموينية جديدة، أبرزها ألا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات على 1200 جنيه وللعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال على 1500 جنيه.

كما تنص القواعد، التى أصدرها الوزير على مصلحى ونشرتها الجريد الرسمية أمس، على ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهرى عن 800 جنيه لأصحاب العمالة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات دراسية عليا وما زالوا من دون عمل، فضلا عن آلا يزيد عدد المستفيدين من الدعم عن 4 أفراد بدلا من 5.

وأصدرت وزارة التموين بيانًا تفصيليا أمس بقرار يحدد الفئات المسموح لها باستخراج بطاقات تموينية جديدة، وهم مستحقو معاش الضمان الاجتماعى وعمال التراحيل وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الدخول المتدنية فى القطاع العام والمعاشات.

وتضمن القرار استخراج بطاقات تموينية جديدة لمستحقى معاشات الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة وعمال التراحيل والعمالة الموسمية، والعاملين بالزراعة، والباعة الجائلين، والسائقين، والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، بالإضافة إلى العاطلين، والحاصلين على مؤهلات دراسية بدون عمل، وذلك بموجب بحث اجتماعى لا يزيد فيه الدخل الشهرى على 800 جنيه، والقصر ممن ليس لهم عائد أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، والعاملين بالقطاع العام.

وأكدت الوزارة أن القرار لا يتضمن استبعاد أى من المستفيدين الحاليين على بطاقة التموين والبالغ عددهم 70 مليون مواطن.

يأتى ذلك بعد أقل من 24 ساعة على نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء للأنباء التى ترددت عن عدم أحقية من يزيد دخله عن 1500 جنيه شهريا فى استخراج بطاقة تموينية.

من جهته، أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا مساس بأصحاب البطاقات التموينية الحاليين، ولن يتم حذف أى بطاقة تموينية يزيد دخل حاملها، أو معاشه على المبالغ المالية المذكورة فى القرار.

وأوضح أن الحكومة تعمل على إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وهم أصحاب الضمان الاجتماعى، والمعاشات المنخفضة، والرواتب التى تقل عن 1500 جنيه، قائلاً: هؤلاء من يستحقون التموين.

وأشار إلى أنه جار تحديث بيانات البطاقات التموينية حتى الآن بمعرفة وزارة الإنتاج الحربى، وليس هناك وقت محدد للانتهاء منه.

وقال ماجد نادى، المتحدث باسم النقابة العامة لبقالى التموين، إن القرار لم يثر أى أزمات بين المواطنين أو البقاليين لاسيما أن الوزارة تستهدف به البطاقات الجديدة.

فى سياق متصل، أكد مسئول بارز فى وزارة التموين، أنه سيتم تطبيق الشروط الجديدة فى حال رغبة أحد المستفيدين من الدعم الحكومى، المقيد على بطاقة رب أسرة، فى فصل نفسه من بطاقة تموين سارية، ليستخرج أخرى «جديدة».

وأضاف أنه فى حال إضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية لن يتم تطبيق تلك الشروط على أصحابها، موضحاً أن إضافة المواليد مستمرة على الموقع الإلكترونى لوزارة التموينن ويذكر أن الحكومة تدعم البطاقات التموينية المكونة من 4 أفراد بقيمة 50 جنيهاً لكل فرد.