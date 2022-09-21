الحكومة تضم قطعة أرض تابعة لشركة «مصر شبين الكوم للغزل والنسيج» للتوسع بالمنطقة الحرة بالمنوفية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على ضم قطعة الأرض المجاورة للمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمساحة 65186.77 م2 من أراضي شركة “مصر شبين الكوم للغزل والنسيج”؛ للتوسع كامتداد للمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، مع تغيير نشاط قطعة الأرض.

وتمت الإشارة خلال القرار إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما يعكسه الموقف الحالي للمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، من الإشغال الكامل للمساحات المتاحة للاستثمار، وضرورة توفير مساحات إضافية لتلبية طلبات المستثمرين التي وردت إلى الهيئة العامة للاسثمار.. وذلك لإقامة مشروعات تصديرية بالمنطقة، تطلب توفير 55 ألف م2 لإقامة 11 مشروعاً بحجم استثمارات 20 مليون دولار وتوفر 1500 فرصة عمل، بينها 7 مشروعات جديدة و 4 توسعات لمشروعات قائمة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2011، فيما تضمنه من تخصيص مساحة 2901.1 فدان، لصالح انشاء محطة صرف ديروط والمزرعة الخشبية التابعة لها، لتكون بمساحة 48.17 فدان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي، على أن تعود باقي المساحة وقدرها 2852.93 فدان إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.

وتمت الإشارة إلى أن التعديل يأتي بهدف الاكتفاء بمساحة محطة الصرف الصحي المزمع إقامتها والطريق المؤدي إليها دون تنفيذ الغابة الشجرية، ويتم تنفيذ المشروع في إطار التوجه نحو المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي في المشروعات الجديدة، لتحسين نوعية المياه، لاستخدامها في أغراض الزراعة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض ناحية منشأة كمال بمحافظة الفيوم لصالح المحافظة، وهما مساحة 15.9 فدان لاستخدامها في إقامة منطقة حرة خاصة، ومساحة 22.6 فدان لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية واستثمارية مختلفة.

وذلك في ضوء الطلبات الاستثمارية الجادة المقدمة إلى المحافظة بواسطة شركات القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالفيوم.