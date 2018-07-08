الحكومة تصرف 63 % من مخصصات مرتبات العام الماضى فى 8 أشهر

مها أبوودنصرفت الحكومة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالى المنصرم 2017/2018، نحو 63 % من جملة مخصصات الاجور المقدرة فى مشروع موازنة العام المالى نفسه .وذكر تقرير حديث صادر عن وزارة المالية، أن جملة الاجور المنصرفة خلال الفترة يوليو - فبراير من العام المالى الماضى 2017/2018 ، أن إجمالى الم

مها أبوودن

صرفت الحكومة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالى المنصرم 2017/2018، نحو 63 % من جملة مخصصات الاجور المقدرة فى مشروع موازنة العام المالى نفسه .

وذكر تقرير حديث صادر عن وزارة المالية، أن جملة الاجور المنصرفة خلال الفترة يوليو – فبراير من العام المالى الماضى 2017/2018 ، أن إجمالى المنصرف من الأجور خلال تلك الفترة يبلغ 151.2 مليار جنيه، من جملة 239.9 مليار جنيه مخصصة لبند الأجور خلال العام كله.

وبلغت جملة المصروفات خلال نفس الفترة نحو 687.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 532.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى 2016/2017، فيما تبلغ قيمة المصروفات المقدرة فى مشروع موازنة 2017/2018 نحو 1.2 تريليون جنيه.

وذكرت وزارة المالية فى مسودة تقريرها الشهرى لقياس الأداء المالى خلال فترة يوليو- فبراير من العام المالى 2017/2018 ، أن الوزارة أعادت تبويب الموازنة العامة للدولة لتتوافق مع معايير صندوق النقد الدولى المسماه GFS 2001 على أساس نقدى .