الحكومة تصدر ضمانة سيادية بـ800 مليون دولار لتسوية عمر أفندى

مها أبوودنقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة أصدرت ضمانة سيادية بقيمة 800 مليون دولار، لتسوية أزمة ( عمر أفندى )، التى نتجت عن الدعوى القضائية المرفوعة من المستثمرين ملاك الشركة.وأكد معيط خلال مؤتمر لإعلان النتائج الختامية للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨، أن الضمانة هدفها استباق موعد نظر ال



مها أبوودن

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة أصدرت ضمانة سيادية بقيمة 800 مليون دولار، لتسوية أزمة ( عمر أفندى )، التى نتجت عن الدعوى القضائية المرفوعة من المستثمرين ملاك الشركة.

وأكد معيط خلال مؤتمر لإعلان النتائج الختامية للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨، أن الضمانة هدفها استباق موعد نظر الدعوى التحكيمية الدولية التى رفعها مستثمرو عمر أفندى، وحل الأزمة مبكرا.

وأشار معيط الى أن الوزارة قدمت خلال السنة الماضية عددا كبيرا من التشريعات المالية المهمة، والتى كانت ترغب من خلالها فى تحسين الأوضاع وتأمين المالية العامة التى تعد أهم أهداف وزارة المالية.