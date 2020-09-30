الحكومة تصدر حوافز غير مسبوقة للموسم السياحي الشتوي.. وبرنامج جديد لتحفيز الطيران

وتضمنت تلك الحوافز استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وأيضا الأقصر وأسوان حتى 30 أبريل

وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم على اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، المنعقدة يوم 27/9/2020 بشأن مقترحات القطاع السياحي، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي، اعتباراً من 1 نوفمبر 2020، وحتى 30 أبريل 2021، حيث تمت الموافقة على حزمة من القرارات غير المسبوقة.

وتضمنت تلك الحوافز استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وأيضا الأقصر وأسوان حتى 30 أبريل 2021، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة من شهر إبريل وحتى شهر ديسمبر 2020.

وتضمنت الحوافز أيضا تجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى يوم 31 ديسمبر 2020، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020.

وتضمنت إرجاء سداد جميع المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021.

ووافقت الحكومة أيضاً على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر المقبل، الذي كان قد سبق لمجلس الوزراء الموافقة على مد العمل به حتى 28 أكتوبر 2020 بنفس الشروط والضوابط السابقة.

ووافقت على تنفيذ برنامج تحفيز طيران جديد اعتبارا من 1 يناير حتى 30 أبريل 2021؛ في ظل قيام الدولة بتقديم حوافز وتسهيلات للرحلات السياحية خلال الفترة المشار إليها.

مثل الإعفاء من سداد رسم التأشيرة السياحية للسائحين الوافدين للمحافظات السياحية، وتخفيض رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بالمطارات. وسيتم تطبيق هذه القرارات على شركات الطيران الخاصة.