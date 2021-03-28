نقل وملاحة

الحكومة تصدر ثالث نفي بشأن وقوع حريق بمطار القاهرة

سبق أن نفت وزارة الطيران ومحافظة القاهرة الحريق
صفية حمدي 12:06 ص, الأثنين, 29 مارس 21 12:06 ص, الأثنين, 29 مارس 21

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رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اندلاع حريق هائل في مطار القاهرة الدولي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الطيران المدني أنه لا صحة لاندلاع حريق هائل في مطار القاهرة الدولي، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حرائق بمطار القاهرة نهائياً، وأن العمل يسير بشكل طبيعي ومنتظم داخل المطار دون توقف.

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وأهاب كل من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الطيران المدني بكافة وسائل الاعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي وقت سابق أكد اللواء إبراهيم عوض المتحدث بإسم محافظة القاهرة ، أنه لا يوجد حريق في مطار القاهرة الدولي أو أي منطقة محيطة به.

وقال عوض ،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إنه تم التواصل مع الغرفة المركزية للحماية المدنية في محافظة القاهرة والتي أكدت عدم خروج أي سيارة إطفاء من غرف العمليات ، كما يتداول لحدوث حريق في مطار القاهرة.

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وأضاف عوض ، أنه تم التواصل مع 38 غرفة عمليات على مستوي محافظة القاهرة ، و الذين أكدوا أنه لم يتم تلقي أي بلاغات بحدوث حرائق في أحياء القاهرة .

وفي وقت سابق نفى باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للعلاقات الدولية والاعلام، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن اندلاع حريق بمطار القاهرة الدولى .

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بقلم صفية حمدي

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