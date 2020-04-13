اقتصاد وأسواق

الحكومة تشير لتقرير CNN «الاقتصاد المصري في 60 ثانية»

تشيد من خلاله بتحسن أداء الاقتصاد المصري
صفية حمدي 6:05 م, الأثنين, 13 أبريل 20 6:05 م, الأثنين, 13 أبريل 20

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نوه مجلس الوزراء إلى أن شبكة CNN العالمية استعرضت تقريرا مصورا تحت عنوان ” الاقتصاد المصري في 60 ثانية “… تشيد من خلاله بتحسن أداء الاقتصاد المصري.

وجاء في التقرير الذي أذاعته الشبكة العالمية أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو مرتفعة بلغت 5.6% في عام 2019، ما يجعله واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.

وأشاد التقرير في الوقت نفسه بالجهود التي تقوم بها الدولة لتحديث بنيتها التحتية الاقتصادية.

وعرض من أبرزها مشروعات توسيع قناة السويس، وإنشاء مناطق حرة اقتصادية، وتعزيز حركة السياحة، إضافة إلى الاستثمار في الطاقة الخضراء، وإنشاء مشروع “بنبان” ووصفه بأنه يعد واحداً من أكبر المجمعات الشمسية في العالم.

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بقلم صفية حمدي

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