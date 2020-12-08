اقتصاد وأسواق

الحكومة تشيد بزيارة الرئيس السيسى لفرنسا وتؤكد: تراجع مؤشرات الفقر نتيجة جهود الدولة

وفى مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالزيارة المهمة التى يقوم بها حالياً الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفرنسا، ودورها فى تعزيز ودفع آفاق التعاون بين البلدين، والاتحاد الأوروبى، إلى مجال أرحب
صفية حمدي 12:56 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 12:56 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تتم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الحيوية للحكومة.

وفى مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالزيارة المهمة التى يقوم بها حالياً الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفرنسا، ودورها فى تعزيز ودفع آفاق التعاون بين البلدين، والاتحاد الأوروبى، إلى مجال أرحب، ارتباطا بالعلاقات الوطيدة التى تربط بين الدولتين.

وقال رئيس الوزراء، إن المؤتمر الصحفى المشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى عقد بالأمس، أطق خلاله الرئيس السيسي، عددا من الرسائل المهمة، خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، والأزمات التى تمر بها المنطقة، إضافة إلى الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لصنع مستقبل أفضل لأبنائها.

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وتطرق رئيس الوزراء لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً من نتائج تتعلق ببحث الدخل والإنفاق والاستهلاك فى عام 2019 – 2020.

وقال إن النتائج أشارت إلى تحقيق انخفاض فى معدلات ونسبة الفقر فى مصر، وهو ما لم نشهده منذ 20 عاماً.

وأكد مدبولى فى هذا الصدد أن هذه النتائج تأتى انعكاساً لما تبذله الدولة من جهود بعدد من الملفات، من بينها ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتشغيل، وغير ذلك.

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وأضاف أن هذه المؤشرات تعطينا الثقة أن نسير على الطريق السليم، بما يدفعنا نحو الاستمرار فى تنفيذ مزيد من برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية التى توفر الملايين من فرص العمل الجديدة للشباب.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على الدور المحورى لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/2020، فى دعم متخذى القرار، مؤكدا أنها تمثل نقطة ارتكاز يتم الاعتماد عليها فى إعداد الخطط والبرامج الحكومية، وكذلك المشروعات التنموية والخدمية التى تنفذها الدولة؛ تحقيقاً لعديد من الأهداف المرجوة.

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بقلم صفية حمدي

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