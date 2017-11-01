الحكومة تشيد بالجيش والشرطة في الثأر لشهداء الواحات

خاص أعرب مجلس الوزراء عن أسمى معاني الفخر والاعتزاز للقوات المسلحة الباسلة، ورجال وزارة الداخلية الأبطال، الذين بذلوا أروع صور الشجاعة والتضحية والفداء، في رصد وتعقب ومباغتة العناصر الإرهابية الآثمة، التي قامت باستهداف قوات الشرطة في حادث الواحات الغادروحي مجلس الوزارء النجاح في القضاء على

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أعرب مجلس الوزراء عن أسمى معاني الفخر والاعتزاز للقوات المسلحة الباسلة، ورجال وزارة الداخلية الأبطال، الذين بذلوا أروع صور الشجاعة والتضحية والفداء، في رصد وتعقب ومباغتة العناصر الإرهابية الآثمة، التي قامت باستهداف قوات الشرطة في حادث الواحات الغادر

وحي مجلس الوزارء النجاح في القضاء على عدد كبير منهم ثأراً لشهداء الواجب الوطني، وتحرير النقيب محمد الحايس، وإعادته إلى أهله وأبناء وطنه الغالي مصر.

وثمن المجلس في مستهل اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل،جهود القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب، والقضاء على العناصر الإجرامية المتطرفة، واستعادة الأمن والأمان في ربوع الوطن

وأكد أن أرواح شهداء الواجب وتضحياتهم الغالية، ستظل راسخة في عقول وقلوب المصريين، نبراساً يضئ لهذا الوطن درب البناء والتنمية

وشدد على أن مصر ستبقى درعاً حصيناً يضطلع بمسئولية مواجهة أعداء الحياة ودعاة الجهل والتطرف، لافتاً إلى ضرورة تكاتف كافة دول العالم لوضع حد قاطع لتلك الظاهرة الخبيثة التي أمست تعصف بأمن واستقرار الأوطان، وتهدد مستقبل الشعوب في غد أفضل