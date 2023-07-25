«الحكومة» تشكل لجنة من 3 وزارات لحصر مشكلات مزارعي القصب

كشف صلاح عمر، العضو المنتدب الفنى لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات لـ«المال» أنه تم تشكيل لجنة ضمت 3 وزارات وهى «التموين – الزراعة – الرى»، وعقدت اجتماعًا مؤخرًا بهدف مناقشة المشكلات التى تواجه زراعة ورى محصول قصب السكر خلال موسم 2024، والذى يبدأ حصاده ديسمبر القادم.

وقال عمر لـ”المال”، إن الاجتماع شاركت فيه شركة السكر والصناعات التكاملية ممثلة عن وزارة التموين، ومجلس المحاصيل السكرية ممثل عن وزارة الزراعة، إضافة إلى مسئول من وزارة الري، مشيرًا إلى أنه تم الخروج بعدد من التوصيات تم رفعها للوزراء المختصين.

وأضاف عمر أن أهم تلك التوصيات تتضمن تشكيل لجنة لحصر المشاكل مع مسئولى الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية من محافظة المنيا وحتى محافظة أسوان، بمشاركة ممثلين عن النقابات الزراعية بتلك المحافظات، موضحَا أن اللجنة ستبدأ عملها بداية أغسطس القادم.

وأكد العضو المنتدب الفنى لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن المشكلة الأساسية التى تواجههم حاليًّا هى تراجع نسبة المساحة المنزرعة من محصول قصب السكر، والذى تم زراعته خلال العام الجاري، ومستهدف حصاده نهاية 2023 حتى منتصف 2024، وذلك مقارنة بما تم زراعته وحصاده خلال العام الجاري.

وشدد عمر على ضرورة تدخل الحكومة على حث المزارعين بأهمية توريد محصول قصب السكر الجديد لصالح وزارة التموين، وعدم تسريبه إلى مصانع العسل غير الرسمية والعصارات، مشيرًا إلى أن موسم قصب السكر 2023 تم خلاله استلام 7.5 ملايين طن فقط أنتجوا ما يقرب من 850 ألف طن سكر، من إجمالى كان مستهدفًا يبلغ 8 ملايين طن.

يُذكر أن حجم الاستهلاك المحلى من السكر يبلغ 3.3 مليون طن سنويًّا، بينما يتم إنتاج 2.9 مليون طن سكر (1.8 مليون طن من بنجر السكر، 900 ألف طن من قصب السكر، 250 ألف طن من الجلوكوز والهاى فركتوز)، ويتم سد الفجوة من خلال الاستيراد.

وقال عمر، إنه وفقًا للتقديرات الأولية التى تمت على المساحات المنزرعة من القصب فى محافظات الصعيد خلال العام الجاري، والذى سيتم بدء حصاده فى ديسمبر القادم، تم التوصل إلى أنه سيتم استلام ما بين 6 ملايين لـ 6.3 مليون طن قصب سكر، وذلك نتيجة المساحة المنزرعة من المحصول الذى سيتم حصاده خلال الموسم القادم.

يشار إلى أنه تم زراعة 235 ألف فدان قصب سكر فى موسم 2023، مقارنة بـ 248 ألف فدان فى موسم 2022.

وأضاف العضو المنتدب الفنى لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن وزير التموين والتجارة الداخلية طلب استيراد 300 ألف طن سكر أبيض خام للسوق المحلية خلال العام الجاري، متوقعًا زيادتها إلى 500 ألف طن فى 2024.

يشار إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قال الخميس الماضى فى مؤتمر صحفي: إن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن، لافتًا إلى أنه يتم سد الفجوة من خلال استيراد ما يتراوح من 300 إلى 400 ألف طن.

وأضاف المصيلحى أن دخول إنتاج شركة القناة السكر خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن سيعمل على سد الفجوة، مشيرًا إلى قيام الوزارة خلال الفترة الماضية باستيراد نحو 300 ألف طن سكر خام.

وأوضح أنها تتضمن 165 ألف طن استوردتهم هيئة السلع التموينية، و50 ألف طن سكر استوردتهم شركة الشرقية للسكر، ونحو 50 ألف طن استوردتهم شركة الدقهلية للسكر، وذلك تحسبًا لتأخر موسم البنجر، كما حدث العام الماضي، والذى يبدأ عادة فى شهر مارس نتيجة للتغيرات الجوية، إذ تأخرت المصانع فى الإنتاج.

ضرورة تدخل الدولة لحث المزارعين على توريد أكبر كمية لصالح «البطاقات»