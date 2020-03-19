نقل وملاحة

الحكومة تسمح بالتعاقد مع شركة متخصصة ومنحها الامتياز الإعلاني داخل وخارج محطات المترو

وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة للحصول على حق الامتياز الإعلانى في داخل وخارج محطات مترو الأنفاق. وتضمن القرار الإشارة إلى أن التعاقد يشمل الخطوط الثلاثة ولمدة 10 سنوات.…

صفية حمدي 7:23 م, الخميس, 19 مارس 20 7:23 م, الخميس, 19 مارس 20

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وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة للحصول على حق الامتياز الإعلانى في داخل وخارج محطات مترو الأنفاق.

وتضمن القرار الإشارة إلى أن التعاقد يشمل الخطوط الثلاثة ولمدة 10 سنوات.

ووافقت الحكومة أيضا بين قراراتها على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 917.91 فدان، في ناحية الزعفرانة بمحافظة البحر الاحمر، لصالح وزارة الإنتاج الحربى، لاستخدامها فى إقامة مجمع لإنتاج الألواح الشمسية الفوتوفولطية.

ووافقت أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية بيلاروسيا، بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، وتهدف لتعزيز قدرة الدولتين في مجالات منع الجريمة، وقمعها، والتحقيق فيها، ومحاكمة مرتكبيها.

وشملت القرارات أيضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005.

وشمل أيضا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإضافة كلية الثروة السمكية والأحياء المائية إلى جامعة الإسكندرية.

بالإضافة إلى عدد آخر من القرارات التي ترتبط بعديد من الملفات .

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بقلم صفية حمدي

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