الحكومة تسمح باستثناء نقل المنتجات المصدرة للموانئ من “حظر التحرك”

قال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن مجلس الوزراء وافق على السماح بعمليات نقل المنتجات التصديرية إلى الموانئ طوال اليوم ، واستثنائها من حظر التحرك.

وقال على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، إن وزير المالية الدكتور محمد معيط أخبره بهذه الموافقة منذ قليل .

وسيساعد هذا الإجراء في مساندة الصادرات المصرية وعدم تأثرها خاصة، ورغم خطورة الوضع الصحي ، فإنه يجب أيضا مراعاة الوضع الاقتصادي حتى لا تتأثر الشركات والعمالة الموجودة لديها، وفقًا لعيسي.

جدير بالذكر أنه بدأ اليوم الاربعاء سريان قرار مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين بكل أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا، لمنع اية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

وقرر رئيس الوزراء إغلاق كل المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية «المولات التجارية»، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت الموجودة خارج المراكز التجارية.

وتضمنت حزمة القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.

كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.

وفى الوقت نفسه، قرّر رئيس مجلس الوزراء تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات الشهر العقارى، والسجل المدنى، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسرى ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة.