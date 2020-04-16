الحكومة: تسليم وجبات بسكويت المدارس المتبقية للملاجئ ودور الأيتام

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على طلب قيام الشركات التي تنتج وجبات البسكويت بالمدارس بتسليم الكميات المتبقية لديها إلى وزارة التضامن الاجتماعي ليتم توزيعها على الملاجئ ودور الأيتام وأي جهات أخرى تراها الوزارة تستحق.

ونص القرار على أن تتولى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات سداد القيمة إلى الشركات وللمشروع الخدمي بوزارة الزراعة خصماً من الاعتمادات المدرجة بدفي ميزانيتها لهذا الغرض.

كما وافق مجلس الوزراء بين قراراته أيضا على طرح إعلان للمواطنين محدودي الدخل لبيع الوحدات السكنية المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والوحدات الزائدة والشاغرة وغير المباعة في محافظات (الفيوم، وبني سويف، وإلمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، ومطروح) بإجمالي عدد 35882 وحدة سكنية.

كما وافق أيضا على طلب وزارة التربية والتعليم بالتعاقد لشراء الكتب الدراسية التي (لا تمتلك حقوق تأليفها وطباعتها أو جزء منها)، وهي الكتب التي يتم إقرارها من خلال الجهات المختصة باعتماد المناهج الدراسية بالوزارة، وذلك في حدود مبلغ مليار وأربعمائة مليون جنيه خلال العام الدراسي 2020/2021.

وذكر مجلس الوزراء أن هذا القرار جاء في إطار اعتزام وزارة التربية والتعليم تطوير مناهج الصف الثالث الابتدائي من خلال الشراكة مع مؤسسات ودور نشر محلية وعالمية لتقوم بتأليف وإعداد المناهج طبقاً لأحدث النظم والدراسات العالمية.