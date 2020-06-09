استثمار

الحكومة تسعى للتخلص من بعض ديونها ببيع أصول لمستثمرين بالشراكة مع صندوق مصر السيادي

سيتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال خاصة انها استثمرت مئات المليارات وكانت باعباء تمويلية .
أحمد عاشور 11:49 ص, الثلاثاء, 9 يونيو 20 11:49 ص, الثلاثاء, 9 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لـ “صندوق مصر السيادي” إن مصر استثمرت ما يزيد عن 100 مليار دولار في مشروعات البنية الأساسية مثل مشروعات محطات سيمنس للطاقة .

وأضاف في مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس أن فتح الباب للمستثمرين لشراء بعض الأصول من خلال تحالفات مع الصندوق سيتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال خاصة أنها استثمرت مئات المليارات وكانت بأعباء تمويلية .

وتابع ” إذا تمت المعاملات الاستثمارية على تلك الأصول هتشيل من على كاهل الاقتصاد القومي ديون في ميزانية الدولة ” ، كما أن المستثمرين هيشتروا رؤوس أموال تلك المشاريع وسيقومون بضخ أموال للدولة يمكن تدويرها في مشاريع أخرى ذات أولوية .

رغم كورونا البنية الأساسية مازالت جاذبة..ولكن

وأكد سليمان أن المستثمرين مازال لديهم ” نفس الشهية ” للاستثمار في مشروعات البنية الأساسية رغم تداعيات فيروس كورونا ويرجع ذلك لعدة عوامل من بينها قيام البنوك المركزية حول العالم يتخفيض سعر الفائدة وبالتالي رؤوس أموال أصبحت أرخص ولكن التحدي هو كيفية تحقيق عوائد عليها .

وقال إن تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية في مصر بقدرة 100 ميجاوات تمثل خُمس تكلفة إقامتها في أوروبا، مما يجعل لمصر قدرة تنافسية عالية في هذا المجال.

يُشار إلى أن الصندوق كان قد وقّع، في نوفمبر الماضي، اتفاقيتيْ تعاون استثماري مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي؛ لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما.

وعلى المستوى العربى قام الصندوق بإنشاء منصة استثمارية مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي القابضة) بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات؛ أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.

ويخطط الصندوق لتدشين مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة تتضمن صندوقًا فرعيًّا للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوقًا فرعيًّا للبنية الأساسية والتحتية، وصندوقًا فرعيًّا للخدمات المالية والتحول الرقمي، فضلًا عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

ملف الكاتب أحمد عاشور

اقرأ أيضاً

رغم أنه مازال يعد للمشاريع .. «الصندوق السيادي المصري» في المرتبة 43 عالميا

أحمد عاشور 7:03 م, الجمعة, 5 يونيو 20

«التخطيط» تصدر تقريرًا عن أهم المبادرات لدعم التنمية المستدامة فى ظل «كورونا»

أحمد عاشور 11:41 ص, الأثنين, 1 يونيو 20

وزيرة التخطيط تناقش مقترح تطوير شرم الشيخ وخليج نعمة واستكمال جامعة الملك سلمان

أحمد عاشور 7:30 م, الجمعة, 22 مايو 20

وزيرة التخطيط: زيادة رأسمال بنك الاستثمار العربى بقيمة 800 مليون جنيه

أحمد عاشور 2:28 م, الأثنين, 18 مايو 20

وزيرة التخطيط: تحولنا من الحديث عن انتهاء «كورونا» للتعايش معه.. الأزمة ستستمر طويلا

أحمد عاشور 10:59 م, الخميس, 14 مايو 20

وزيرة التخطيط : مبادرة «مصر هتعدي» مفتوحة للجميع.. وتسعى للحفاظ على ثمار الإصلاح الاقتصادي

أحمد عاشور 4:24 م, الثلاثاء, 5 مايو 20