الحكومة تسعى لجذب 3 شركات للانضمام للبرنامج الوطنى للسيارات

أجرت الحكومة المصرية مفاوضات مع 3 شركات تنشط حاليًا فى مجال الإنتاج المحلى للسيارات، بغرض الانضمام للبرنامج الوطنى لتنمية الصناعة، والاستفادة من الحوافز التى تقدمها ضمن مساعيها لجذب رؤوس الأموال إلى القطاع.

قال مصدر حكومى مطلع إنه حال التوصل لاتفاق بين الطرفين سيرتفع عدد الكيانات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات إلى 10 بدلًا من 7 حاليًا.

والشركات السبع هى “جلوبال أوتو”، و”مصانع عز السويدى للسيارات”، و”الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية- إيتامكو”، و”المصرية لتصنيع وسائل النقل- غبور مصر”، و”نيسان مصر وأفريقيا” و”ستيلانتس إيجيبت”، و”المنصور للسيارات”.

وأوضح أن الباب مفتوح لكل من يرغب فى الانضمام إلى البرنامج إذا التزام بالشروط الأولية المطلوبة وفق دراسات الجدوى التى تقدمها الكيانات الاستثمارية، بما فى ذلك حدود الإنتاج الكمى للموديلات والمصانع والمكون المحلى.

ويشترط الانضمام إلى البرنامج الوصول بالمكون المحلى للسيارة المزمع إنتاجها إلى %45، تحتسب من خلال خصم قيمة فواتير استيراد المكونات من الخارج من إجمالى سعر المصنع للمركبة، مع تصنيع 5 آلاف وحدة سنويًا على الأقل، فيما يصل الانتاج الكلى للمصنع إلى 10 آلاف سيارة للاستفادة بحافز الانتاج الكمى، ويمكن الحصول على دعم الدولة للاستثمارات الجديدة حال ضخ 4 ملايين دولار سنويًا على الأقل.

وتنخفض الأرقام السابقة بالنسبة لتصنيع السيارات الكهربائية بنحو %50 لكل البنود، ضمن دعم الدولة لإنتاج المركبات النظيفة، بغرض خفض الانبعاثات وترشيد فاتورة الوقود السنوى، خاصة مع اتجاه كثير من دول العالم نحو حظر إنتاج وبيع الوحدات المشغلة بالبنزين والسولار.

ولفت المصدر إلى أن الدولة تعمل على ترويج برنامج تحفيز إنتاج السيارات لدى العديد من الكيانات الاستثمارية فى العالم، وقد بدأت هذه الحملات تؤتى ثمارها عبر تدشين مناقشات مع بعض الشركات الأوروبية والصينية، فى ظل منافسة شرسة من دول أخرى لجذب رؤوس الأموال إليها، ضمن خططها الرامية إلى تعميق الصناعة وتنشيط التصدير وخلق فرص العمل. وأشار إلى أن المغرب -على سبيل المثال- أحدثت طفرة فى تصنيع السيارات ومكوناتها وتصديرها لصالح كثير من العلامات التجارية الرائدة حول العالم، كما جذبت إليها العديد من الشركات التى أبدت رغبتها فى وقت سابق للاستثمار فى مصر.