الحكومة تسعى لاقتراض 400 مليون دولار من التنمية الإفريقي

أحمد عاشور:علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الحكومة تستهدف الحصول على 400 مليون دولار قروضًا من بنك التنمية الأفريقى، لتمويل مشروعات فى مجالات متنوعة قبل نهاية العام، ضمن إستراتيجية تم الاتفاق عليها منذ عامين، لإتاحة تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار. وتتوزع تلك التمويلات بواقع 1.5 م

أحمد عاشور:



علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الحكومة تستهدف الحصول على 400 مليون دولار قروضًا من بنك التنمية الأفريقى، لتمويل مشروعات فى مجالات متنوعة قبل نهاية العام، ضمن إستراتيجية تم الاتفاق عليها منذ عامين، لإتاحة تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار.



وتتوزع تلك التمويلات بواقع 1.5 مليار دولار لدعم الموازنة، تم التوقيع على الشريحة الأخيرة لها أمس، بجانب 1.5 مليار لتمويل المشروعات تنموية، حصلت مصر على 1.1 مليار دولار منها حتى الآن.



جاء ذلك على هامش توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على الشريحة الثالثة لقرض دعم الموازنة، البالغة 500 مليون دولار، مع بنك التنمية الأفريقى بحضور مالينى بلومبرج، المدير القطرى للبنك فى مصر.

وقالت الوزيرة إن التوقيع يمثل رسالة قوية، تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق فى الإجراءات التى تتخذها الحكومة فى الاصلاح الاقتصادى وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، مشيرة إلى أن هذا التمويل سيوجه لصالح برامج الحماية الاجتماعية التى تنفذها الحكومة بجانب المشروعات متناهية الصغر، وريادة الأعمال.



من جهتها، قالت مالينى بلومبرج، المدير القطرى لبنك التنمية الأفريقى، إن الحكومة المصرية أظهرت التزاما مستمرا بتنفيذ الإصلاحات المدعومة فى إطار البرنامج، بما فى ذلك الاستثمار والنمو وتحسين استدامة الطاقة، مع التركيز بشكل واضح على مساعدة الفئات الأكثر فقرا من خلال تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعى على الصحة والتعليم وخلق فرص العمل.

وذكرت أن الإصلاحات الواسعة النطاق فى مصر من المتوقع أن تؤدى إلى المزيد من التدفقات والاستثمارات فى البلاد، الأمر الذى سيسهم بدوره فى خلق فرص العمل، مشيرة إلى أن «التنمية الأفريقي» موّل 30 مشروعا فى مصر بقيمة 2.4 مليار دولار.