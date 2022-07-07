الحكومة تسدد 23.1 مليار جنيه للمزارعين مقابل توريد 4 ملايين طن قمح

سددت وزارة التموين والتجارة الداخلية 23 مليارًا و100 مليون جنيه للمزارعين، مقابل توريد 4 ملايين طن قمح، وذلك منذ بدء موسم حصاده المحلى وحتى أمس الأول، وفقًا لتأكيدات مصادر مسئولة بالوزارة لـ«المال».

يشار إلى أن موسم توريد القمح المحلى بدأ 1 أبريل الماضي، وينتهى فى 31 أغسطس المقبل، وتستهدف الحكومة استلام ما يقرب من 5.5 إلى 6 ملايين طن من المزارعين والموردين.

وقالت المصادر لـ«المال» إن محافظة الشرقية ما زالت محتفظة بالمركز الأولى فى توريدات القمح المحلى بنحو 628.561 ألف طن، ثم البحيرة ثانيًا بحوالى 384.396 ألف طن، والدقهلية ثالثًا بنحو 295.682 ألف طن، وكفر الشيخ رابعًا 235.143 ألف طن.

وأضافت المصادر أن محافظة قنا جاءت فى المرتبة الخامسة بنحو 213.501 بواقع ألف طن، ومحافظة بنى سويف سادسة 207.201 ألف طن، ثم أسيوط فى المركز السابع 167.342 ألف، تلتها الفيوم 162.206 ألف، وأسوان تاسعة بنحو 153.175 ألف، والغربية فى المرتبة العاشرة 142.285 ألف طن.

وأشارت إلى أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين استحوذت على النسبة الأكبر من استلام الكميات الموردة، بنحو مليون و603 آلاف و760 طن قمح، وصوامع «المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية» بواقع مليون و376 ألف طن قمح.

وأوضحت المصادر أن الشركة العامة للصوامع والتخزين استلمت حتى الآن نحو 28 ألفًا و480 طن قمح، والشون التابعة للبنك الزراعى المصرى نحو 779 ألفًا و37 طن.

من جانبه، أكد مجدى الشراكي، رئيس جمعية العامة للإصلاح الزراعى لـ«المال»، أنها أجرت حصرًا للأقماح الموردة من خلال مزراعيها، وسجلت حتى الآن نحو 525 ألف طن من إجمالى 300 ألف فدان، بقيمة 3 مليارات جنيه، و31 مليون جنيه.

وقال «الشراكى» إن الوصول إلى 4 ملايين طن أمر جيد، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف استلام ما يتراوح من 5.5 إلى 6 ملايين طن خلال الموسم.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن نقاط استلام وتجميع الأقماح تضم ما يقرب من 450 نقطة، ما بين صوامع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشون التابعة للبنك الزراعي، وصوامع المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و«العامة للصوامع والتخزين». ويتم توريد القمح المحلى من خلال المزارعين والموردين خلال الموسم الحالى بأسعار 865 جنيهًا للأردب، درجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيهًا، نظافة 23 قيراطًا، و885 جنيهًا للأردب، درجة نظافة 23.5 قيراط