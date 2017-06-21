الحكومة تسدد صفقة جرارات جنرال إلكتريك على 12 سنة

أحمد عاشور:علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن قيمة الصفقة التى أبرمتها الحكومة مع شركة «جنرال إلكتريك» الأمريكية لتوريد 100 قاطرة للركاب والبضائع، لصالح هيئة السكك الحديد، سيتم سدادها على مدار 12 عاما، على 24 قسطا، وبفترة سماح 18 شهراً.وقالت المصادر أن الاتفاق يشمل قيام

أحمد عاشور:

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن قيمة الصفقة التى أبرمتها الحكومة مع شركة «جنرال إلكتريك» الأمريكية لتوريد 100 قاطرة للركاب والبضائع، لصالح هيئة السكك الحديد، سيتم سدادها على مدار 12 عاما، على 24 قسطا، وبفترة سماح 18 شهراً.

وقالت المصادر أن الاتفاق يشمل قيام «جنرال إلكتريك» بالحصول على قرض من بنك الصادرات الكندى، يعادل %85 من قيمة الصفقة البالغة 575 مليون دولار، أى بما يعادل 488.75 مليون دولار، بينما تتعهد الحكومة المصرية، بتوفير%15 المتبقية، من الخزانة العامة للدولة أو بالحصول على قرض تجارى.

وقال د. هشام عرفات، وزير النقل، إن الصفقة التى أبرمها مع الشركة الأمريكية ستساهم فى دعم أسطول السكك الحديدية، خاصة جرارات نقل البضائع، موضحاً أن الوزارة تراهن على نشاط نقل البضائع عبر السكة الحديد لتحقيق التوازن المالى والتخلص من الخسائر التى تتعرض لها.

ويتضمن اتفاق الجرارات رفع قيمة المكون المحلى إلى %50 وفقاً لما أعلنته د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مشيرة إلى أن العقد ينص على أن تقوم الشركة الأمريكية بصيانة طويلة الأجل لمدة 15 عاماً من أجل توفير قطع غيار والدعم الفنى للقاطرات الجديدة.

ووقعت هيئة السكة الحديد أمس الأول اتفاقية أخرى مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار لتدبير 290 مليون يورو لشراء 100 جرار نقل ركاب، وذكرت المصادر أن الهيئة تعكف حاليا على كراسة شروط لطرح مناقصة عالمية على الشركات لتوريد الجرارات الجديدة.

