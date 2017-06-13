الحكومة تستورد 300 ألف طن قمح روسي وروماني وأوكراني

محمد مجديفي الوقت الذي تراجعت فيه كَميات القمح المحلي المورَّد من المزارعين خلال موسم التوريد الحالي، تعاقدت، اليوم الثلاثاء، الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على استيراد 300 ألف طن قمح مستورد.قال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، لـ"ال

محمد مجدي

في الوقت الذي تراجعت فيه كَميات القمح المحلي المورَّد من المزارعين خلال موسم التوريد الحالي، تعاقدت، اليوم الثلاثاء، الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على استيراد 300 ألف طن قمح مستورد.





قال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، لـ”المال”، إن تلك الكميات مقسّمة إلى 3 شحنات، وهي كالآتي: 180 ألف طن روسي، و60 ألف طن روماني، و60 ألف طن أوكراني، على أن يتم تسلُّم الأقماح خلال يوليو المقبل.

يُشار إلى أن كميات القمح المورَّدة من المزارعين المحليين بلغت، حتى أمس الاثنين، ما يقرب من 3 ملايين و4300 ألف طن قمح محلي، وسيتم غلق موسم توريد القمح في 15 يوليو المقبل، بعد افتتاحه رسميًّا يوم 15 أبريل الماضي.