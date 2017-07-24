الحكومة تستهدف 8 مليارات جنيه من جمارك السيارات

30% تراجعًا للواردات خلال النصف الأول.. و6 محاضر تهرب جمركي أحمد عوضقال مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تستهدف تحصيل 8 مليارات جنيه من جمارك السيارات خلال العام المالي الحالي 2017 /2018 لترتفع مقارنة بالعام المالى السابق بنحو 2 مليار جنيه. وأوضح في تصريحات لـ"ا

30% تراجعًا للواردات خلال النصف الأول.. و6 محاضر تهرب جمركي

أحمد عوض

قال مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تستهدف تحصيل 8 مليارات جنيه من جمارك السيارات خلال العام المالي الحالي 2017 /2018 لترتفع مقارنة بالعام المالى السابق بنحو 2 مليار جنيه.

وأوضح في تصريحات لـ”المال”، أن إجمالي الحصيلة الجمركية من السيارات بلغت 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي 2016/2017 ، رغم ارتفاع نسبة الاعفاءات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي والتركي بنسبة 10%، مضيفاً ان اجمالى الاعفاءات بلغت 70%خلال الفترة الحالية فيما ستنعدم الجمارك على السيارات الأوروبية والتركية بحلول عام 2019.

وأشار إلى أن حجم واردات السيارات شهد تراجعًا بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ بعد تقليص شركات السيارات لحجم واردتها في ظل ارتفاع الأسعار.

وبحسب عبدالعزيز، حررت المصلحة 6 محاضر تهرب جمركى لمستوردى السيارات، موضحاً أن الفترة الحالية تشهد فحص وتقييم مبالغ تلك المحاضر عبر مطابقة أسعار الفواتير من خلال التواصل مع الشركات العالمية.

ونفى عبد العزيز، ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة خفض جمارك السيارات المستوردة العاملة بالغاز الطبيعي بنسبة 25%، موضحا أن المصلحة كانت تدرس تحويل بند التعريفة الجمركية لها من بند وارد الاصدار إلى جدول التعريفة فقط دون أي تخفيض جمركي، مؤكدا أنه لا تعديلات على جمارك السيارات أو قطع الغيار خلال الفترة المقبلة .