الحكومة تستهدف 14.7% فائدة على أدوات الدين

خالد بدر الدينتستهدف الحكومة المصرية أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية 14.7% مقارنة مع 18.5% متوقعة فى السنة المالية التى انتهت 30 يونيو الماضى. وذكرت وكالة رويترز أن وزارة المالية ألغت عطاءين لبيع سندات لأجل 3 و 8 سنوات بقيمة إجمالية 3.5

خالد بدر الدين

تستهدف الحكومة المصرية أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية 14.7% مقارنة مع 18.5% متوقعة فى السنة المالية التى انتهت 30 يونيو الماضى.



وذكرت وكالة رويترز أن وزارة المالية ألغت عطاءين لبيع سندات لأجل 3 و 8 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه بعد طلب البنوك والمستثمرين أسعار فائدة مرتفعة بلغت 18 %.

ولم يعلق البنك المركزى ولا وزارة المالية إلى الآن على سبب إلغاء عطاءي أمس الاثنين ولكن خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال قال لرويترز في اتصال هاتفي ”الأسعار غير مناسبة… سنقبل الأسعار التي تناسبنا“.

وقال مصرفيون لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء إن عروض البنوك في العطاءين كانت تتراوح بين 18% و18.5 % .

وبلغ حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية 23.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضى ارتفاعا من حوالى 20 مليار دولار في ديسمبر وفقا لأحدث الأرقام المتاحة.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 حوالى 714.637 مليار جنيه منها 511.208 مليار فى شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.