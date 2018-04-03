الحكومة تستهدف مضاعفة المستفيدين من مشروعك

مدحت إسماعيلتستهدف وزارة التنمية المحلية مضاعفة عدد المستفيدين من مبادرة «مشروعك» إلى 175 ألف شخص خلال عام، وقال الوزير أبو بكر الجندى أن إجمالى التمويلات التى أتاحتها المبادرة عبر البنوك بلغت حتى الأن 5،5 مليار جنيه لصالح 85 ألف شخص، موضحا أن بنكى مصر والقاهرة هما أكبر الممولين.وأشا

مدحت إسماعيل

تستهدف وزارة التنمية المحلية مضاعفة عدد المستفيدين من مبادرة «مشروعك» إلى 175 ألف شخص خلال عام، وقال الوزير أبو بكر الجندى أن إجمالى التمويلات التى أتاحتها المبادرة عبر البنوك بلغت حتى الأن 5،5 مليار جنيه لصالح 85 ألف شخص، موضحا أن بنكى مصر والقاهرة هما أكبر الممولين.

وأشار على هامش مؤتمر صحفى عُقد أمس بمقر جمعية رجال الأعمال، إلى أن فكرة «مشروعك» ناجحة فى القرى بشكل كبير، لافتاً إلى أن الوزارة لديها خطة لمدة أربع سنوات مقبلة، تستهدف تقليل نسب الفقر، خاصة فى محافظات الصعيد.

ويهدف المشروع القومى «مشروعك» إلى توفير فرص عمل للشباب فى القرى والأحياء والمدن والمراكز بجميع المحافظات، بالإضافة إلى تقليل حالات الهجرة من القرى إلى المدن، وتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.

من ناحية أخرى، أوضح «الجندى» أن الحكومة وافقت على إقامة 56 منطقة لوجيستية فى المحافظات، لإقامة تجمعات استثمارية ضخمة، مضيفًا أنه قد جرى توقيع 5 مشروعات كبرى فى مطروح خلال الشهر الماضى.

على صعيد متصل، قال وزير التنمية المحلية، إنه سيتم رفع رأسمال الشركة القابضة للقمامة، الجارى تأسيسها بمساهمات حكومية، ليتراوح بين 7 إلى 8 مليارات جنيه، بدلاً من 5 مليارات كانت محددة فى الفترة الماضية، بهدف التوسع فى جمع وإدارة المخلفات، مشيرًا الى أن مجلس الدولة يعكف حالياً على مراجعة القانون الذى سيسمح بتأسيسها.

ومن المخطط أن يساهم فى تأسيس الشركة الجديدة كل من بنوك مصر والأهلى المصرى والاستثمار القومى، وشركة المعادى للصناعات الهندسية

(مصنع 24) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.