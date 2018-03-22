الحكومة تستهدف شراء 4 ملايين طن قمح محلي هذا العام

خالد بدر الدين أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، اليوم الخميس، إن الحكومة تستهدف شراء أكثر من 4 ملايين طن قمحا محليا من المزارعين في العام الجاري. وأضاف المتحدث ممدوح رمضان في تصريحات لوكالة رويترز، أن الحكومة ستشترى كل…



خالد بدر الدين

أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، اليوم الخميس، إن الحكومة تستهدف شراء أكثر من 4 ملايين طن قمحا محليا من المزارعين في العام الجاري.

وأضاف المتحدث ممدوح رمضان في تصريحات لوكالة رويترز، أن الحكومة ستشترى كل الكميات التي سيوردها المزارعون “مهما كان حجمها”، وأن مجلس الوزراء سيعلن أسعار القمح للموسم الحالي نهاية الشهر الحالى.

وتستورد مصر القمح من عدة دول، أبرزها روسيا، بحسب وكالة بلومبرج، التى قالت إن مصر أكبر مستوردة للقمح فى العالم، وتستحوذ على 79% من صادرات روسيا من الحبوب، بينما لم تستورد مصر من فرنسا سوى شحنة قمح واحدة بحجم 60 ألف طن من القمح هذا الموسم.