الحكومة تستهدف زيادة الضرائب من الناتج المحلى إلى 18%

أحمد الدسوقىقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن إجمالي نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالي الحالي من الناتج القومى بلغ 14.25%، وتستهدف الحكومة الوصول بها ما بين (17%- 18% ) من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات.ونفى المركز توجه الحكومة لزي

أحمد الدسوقى

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن إجمالي نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالي الحالي من الناتج القومى بلغ 14.25%، وتستهدف الحكومة الوصول بها ما بين (17%- 18% ) من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات.

ونفى المركز توجه الحكومة لزيادة الضرائب بهدف الإسراع في تحديث وتطوير منظومتى الضرائب والجمارك.

وقال نقلا عن وزارة المالية، إن تلك الأنباء غير صحيحة جُملة وتُفصيلاً, مُؤكدا أن زيادة الحصيلة الضريبية لا يعنى رفع رسوم أو فرض ضرائب جديدة ولكن زيادتها دون تحريك سعر الضريبة من خلال ميكنة النظام الضريبي وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة الضرائب.

وأشار إلى أن إطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة المتكامل وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني هو بداية لأعمال أخرى ستشهدها الفترة المقبلة بهدف وتحديث أعمال الوزارة والمصالح الإرادية التابعة لها بما يعظم من موارد الدولة.

وأكد أنها بصدد الانتهاء من قانون الجمارك الجديد والذى يعمل على تحسين منظومة الأداء الجمركى وتفعيل منظومة الشباك الواحد والربط الإلكتروني وأنه من المستهدف تحقيق حصيلة جمركية خلال العام المقبل ما بين (44-45) مليار جنيه بنسبة زيادة تتراوح بين 14 – 15%.