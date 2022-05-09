«الحكومة» تستهدف زراعة 100 ألف فدان أرز «بسمتي»

تستهدف الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة توطين الأرز البسمتى فى مصر بعد دخول صنفى «أرز بسمتى 11» و«أرز بسمتى جيزة 201» مرحلة الزراعة التجارية، ومن المستهدف زراعة 100 ألف فدان تنتج نصف مليون طن تكفى احتياجات السوق بالكامل.

وأكد الدكتور حمدى الموافى، رئيس المشروع القومى لتطوير إنتاجية الأرز الهجين والسوبر أن وزارة الزراعة تخطط لتوطين محصول الأرز البسمتى فى مصر ليحل بديلا عن المستورد من الهند وباكستان وتستهدف الوصول بمساحة الأرز البسمتى إلى 100ألف فدان خلال 3 إلى 5 سنوات.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن صنف أرز بسمتى «جيزة 201» و«بسمتى 11» تم اعتمادهما فى 2018 وتجرى حاليا عدة مناقشات مع القطاع الخاص لإقامة مضارب خاصة بالأرز البسمتى.

وأوضح أن السلالات المصرية من الأرز البسمتى تتفوق على نظيرتها الهندى بضعف الإنتاجية إذ ينتج الفدان 2.5طن فى الهند وباكستان بينما ترتفع فى مصر إلى 5 أطنان.

يذكر أن مصر نجحت فى استنباط أصناف جديدة من الأرز أعلى فى الإنتاج من غيرها، كما أنها يطلق عليها أرز الجفاف لا تحتاج للغمر بل تعتمد على الزراعة الجافة وأبرز هذه الأصناف هو صنف «أرز سوبر سخا300 »المسمى بالشبح بين أوساط المزارعين وهو أرز بلدى عريض الحبة.

وأكد «الموافى» أن الهدف الذى يسعى له دائما مركز البحوث الزراعية هو استنباط أصناف جديدة من الأرز، تتحمل التقلبات والتغييرات البيئية، بالإضافة إلى ملوحة التربة وقلة المياه، وتعطى إنتاجية عالية من الأصناف والهجن السوبر والبسمتى.

وأوضح أن صنف أرز سوبر 300 لديه العديد من الخواص الجيدة منها عدم احتياجه للمياه فهو أرز جاف، يحقق 4.5 إلى 5.5 طن للفدان مقابل 4 أطنان فى الأصناف العادية الأخرى التى تصل إلى 14 نوعا آخر منزرعة فى مصر.

وأضاف أن الصنف الجديد من الأرز البلدى، يتم ريه كل 8 أيام ويحتاج الفدان إلى 4 آلاف متر مكعب مياه مقارنة بـ 7 آلاف فى غيره،كما يتم تحويل قشه إلى علف حيوانى لأنه يطلق عليه الأرز العملاق.

ولفت إلى أن السنبلة الواحدة بها 200 إلى 300 حبة مقارنة بـ120حبة فى الأصناف الأخرى، كما يمكن زراعته فى الفترة الممتدة من نصف مايو إلى مطلع يوليو بتحقيق إنتاجية عالية عكس الأنواع الأخرى التى تتطلب التبكير.

وأشار إلى أن صنف أرز سوبر سخا 300 أو الأرز العملاق يحتاج إلى شيكارتين يوريا فقط (أقل بنحو الثلث من الأنواع الأخرى التى تحتاج إلى 3 شكائر).

وأكد أن نسبة تصافى التبييض فى ذاك الصنف ترتفع إلى %75 بزيادة %5 عن الأصناف الأخرى.

وكشف أنه جار تعميم 3هجن عن سوبر سخا 300 هو سوبر 301،302 و303خلال الفترة المقبلة.

وحددت وزارة الرى مساحات الأرز العام الحالى وهى مليون و70 ألف فدان، كما تمتلك مصر اكتفاء ذاتيا من الأرز حيث يتم إنتاج 4.5 مليون طن سنويا،باستثناء استيراد نص مليون طن أرز بسمتى غير موجود فى مصر.