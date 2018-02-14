الحكومة تستهدف رفع معدلات توريد اللحوم والأسماك بالمنافذ

محمد مجدى ــ الصاوى أحمدتستهدف الحكومة رفع معدلات توريد وزيادة المعروض من اللحوم الطازجة والمجمدة، والأسماك بأسعار مخفضة للمواطنين، بالمنافذ السلعية التابعة لوزارات التموين، والزراعة، والداخلية، وما يعرض فى منافذ وسيارات الخدمات العامة للقوات المسلحة.أكد مصدر فى تصريح لـ«المال»، أن ا

محمد مجدى ــ الصاوى أحمد

تستهدف الحكومة رفع معدلات توريد وزيادة المعروض من اللحوم الطازجة والمجمدة، والأسماك بأسعار مخفضة للمواطنين، بالمنافذ السلعية التابعة لوزارات التموين، والزراعة، والداخلية، وما يعرض فى منافذ وسيارات الخدمات العامة للقوات المسلحة.

أكد مصدر فى تصريح لـ«المال»، أن الخطة الحكومية تحتوى على مسارين، الأول زيادة معدلات طرح اللحوم الحمراء الطازجة المحلية والمستوردة، بأسعار منخفضة عبر المنافذ الثابتة، والمنافذ المتنقلة «السيارات»، والثانى مشروعات التثمين (البتلو- وملئ الرفاغات) لسد الفجوة الغذائية من اللحوم والأسماك.

قال مدحت الأعصر، رئيس الشركة المصرية لتسويق الأسماك، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريح لـ«المال»، إن معدلات توريد الأسماك إلى المجمعات الاستهلاكية زادت لتصل إلى 80 طنًا أسبوعياً، بدلاً من 50 طناً.

أوضح الأعصر، أن بروتوكول التعاون بين التموين والزراعة، يقتضى بحصول الأولى ممثلة فى شركة الأسماك، على كامل إنتاج إحدى مزارع هيئة الثروة السمكية فى محافظة البحيرة، ما يعمل على زيادة المعروض من المنتجات السمكية للمواطنين بأسعار مخفضة.

يشار إلى أن وزارتى التموين والزراعة، وقعتا منتصف العام الماضى بروتوكولات تعاون لطرح الأسماك بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، بنسبة تصل إلى 25%، وبلغت كميات البروتوكول الأول 2500 طن، والثانى تحصل من خلاله التموين على كامل إنتاج المزرعة السمكية فى البحيرة.

فى المقابل أكدت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون قطاع الإنتاج الحيوانى، والسمكى، والداجن، أن الوزارة تستهدف الحد من مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة دعم مشروعات الإنتاج الحيوانى من خلال مشروعى البتلو ومشروع ملئ الفراغات للمزراع الكبيرة .

أوضحت أن الفترة المقبلة، خلال شهرى إبريل ومايو، تشهد تطبيق أول بروتوكول بين وزارتى الزراعة، والتموين، وجهاز الخدمة الوطنية، عبر توفير عجول بتلو عالية الجودة، استيرادها خصيصا من مناشئ جيدة ومعتمدة، تتميز بزيادة الإنتاجية، وقصر فترات التربية، تصل معدلات تحويل اللحوم إلى 2 كيلو جرام لكل كيلو علف بدلا من 800 جرام فى الأصناف البلدية.

أوضحت أن الفترة الماضية شهدت تراجع أسعار اللحوم، ومن المنتظر أن تتراجع أكثر خلال الفترة المقبلة، مع زيادة إنتاجية المزراع، ومشروعات البتلو خلال الفترة المقبلة.

يستهدف مشروع البتلو الوصول بوزن الرأس إلى 450 كجم بدلا من 120 كجم فقط، ونفقد سنويا ما يقرب من 650 ألف طن، نتيجة ذبح العجول الصغيرة.

قال مصدر مسئول فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن كميات اللحوم السودانية الطازجة جار زيادتها، التى تعرض فى جميع المنافذ التابعة للمجمعات الاستهلاكية المختلفة.

أوضح المصدر، أن رفع معدلات التوريد 5 أطنان كل 3 أيام لكل منفذ من المنافذ، التابعة لشركات الأهرام، والنيل، والإسكندرية، والمصرية، والعامة لتجارة الجملة، بدلاً من الكميات التى تورد بها، بين 2 إلى 3 أطنان فى نفس التوقيت.

يشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وقعت فى نوفمبر الماضى، مع شركة اتجاهات الحكومية السودانية، عقد توريد 45 ألف طن لحوم طازجة فى الفترة من 2018 إلى 2019، على أن تطرح بسعر 85 جنيهاً للكيلو فى المجمعات الاستهلاكية الحكومية.

أكد أسامة رسمى، رئيس قطاع التسويق فى وزارة الزراعة لـ«المال»، أن المنافذ التابعة ثابتة ومتنقلة، تستهدف زيادة طرح منتجات اللحوم الطازجة المستوردة بأسعار مناسبة للمواطنين بسعر 80 جنيها للكيلو، وينخفض فى بعض الأصناف إلى 65 جنيهاً.

الأصول الضريبية المؤجلة وراء تكبد مصر لأسمنت قنا خسائر فى 2017

أوضحت شركة مصر لاسمنت قنا أن صافى خسائرها الظاهرة فى القوائم المالية المجمعة بواقع 14.49 مليون جنيه عن عام 2017 ناتجة عن رد أصول ضريبة مؤجلة غير مستغلة بقيمة 64.48 مليون جنيه متبقية عن عام 2013 لصالح شركة أسيك المنيا للاسمنت أحدى الشركات التابعة.

وتمتلك مصر لاسمنت قنا %60 من شركة أسيك المنيا .

وقالت الشركة إنها حققت صافى ارباح نشاط قبل إحتساب الاصول الضريبية المؤجلة ، بواقع 368.47 مليون جنيه، وبلغت صافى ارباح الشركة قبل خصم الضرائب نحو 62.10 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن نتائج أعمال الشركة عن 2017 تضمنت تراجع المبيعات إلى 2.6 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.69 مليار جنيه فى العام السابق له.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المستقلة عن نفس الفترة تراجع ارباحها إلى 23.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 186.5 مليون جنيه فى 2016.