الحكومة تستهدف جذب 7 شركات عالمية لبرنامج تنمية صناعة السيارات

تستهدف الحكومة جذب 7 شركات عالمية -كمرحلة أولى- للمشاركة فى البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، بهدف استقطاب استثمارات أجنبية لإقامة مشروعات إنتاج المركبات ومكوناتها، على أن يبدأ العمل به قبل نهاية العام الجارى.

كشف مصدر حكومى عن بدء تنفيذ البرنامج خلال 2023 عبر الشركات الثلاث التى وقعت على اتفاقيات إطارية للتعاون معها فى مجال تصنيع المركبات خلال فبراير الماضى، وهى نيسان، وستيلانتس إيجيبت، والمنصور، على أن تنضم 4 كيانات أخرى للبرنامج فى وقت لاحق ضمن مرحلته الأولى.

وأوضح المصدر أن العديد من الشركات تنتظر تقييم البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات ومكوناتها بعد البدء فى تنفيذه لاتخاذ القرار بالانضمام إليه، مضيفًا أن الحوافز والمزايا التى سيجرى تقديمها ستشكل دافعًا لكثير من المصانع العالمية للانضمام وضخ رؤوس أموال أجنبية جديدة ضمن مشروعات الإنتاج المحلى.

ولفت إلى أن «تويوتا» أبدت اهتمامها بالاستفادة من أوجه الدعم التى ستقدمها الدولة لمصنعى السيارات ضمن الخطط التى يجرى إعدادها وأنها من بين الكيانات التى تترقب بدء عملية التنفيذ لتقييم التجربة.

وأشار إلى أنه تم استعراض الملامح الرئيسية لبرنامج التحفيز على هامش اجتماع الرابطة الأفريقية لمصنعى السيارات والذى عقد السبت الماضى بمشاركة ممثلين عن الحكومة والعديد من شركات السيارات ومكوناتها، وهي: فولكس فاجن، ونيسان، وتويوتا، وبوش، وجنرال موتورز.

وكانت الرابطة الأفريقية لمصنعى السيارات قد عقدت اجتماعا بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وحضره العديد من المسئولين الحكوميين وممثلى عدد من الشركات العالمية، بهدف بحث سبل التعاون مع الدول والمؤسسات فى القارة الأفريقية لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية لتصنيع وتوريد مكونات السيارات فى جميع أنحاء القارة.

وأكد أحد مصنعى السيارات اليابانية -والذى حضر الاجتماع- أنه تمت مناقشة رؤية الدولة بشأن نقل وتوطين صناعة المركبات والعمل على تطويرها خلال الفترة المقبلة وتعزيز أوجه التكامل بين الدول الأفريقية فى هذا المجال والحد من الاعتماد على الأسواق الخارجية عبر زيادة عملية التبادل التجارى بين أعضاء الرابطة سواء للمركبات الكاملة أو للمكونات المستخدمة فى عمليات الإنتاج.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتى ضمن سلسلة اللقاءات التى تعقدها الحكومة المصرية مع الرابطة الأفريقية لصناعة السيارات للمشاركة فى مشروعات التكامل الصناعى فى مجال صناعة المركبات ومكوناتها والعمل على حل العقبات التى تواجه المنتجين فى القارة السمراء، خاصة تباطؤ سلاسل الإمداد من المكونات القادمة من الدول الأوروبية والآسيوية. وتابع أن الهدف الأساسى من مشروع التكامل الصناعى يهدف إلى خلق أسواق تصديرية كبيرة فى قطاع إنتاج السيارات والصناعات المغذية من خلال فتح المجال أمام الشركات للعمل على زيادة حجم أنشطتها وضخ استثمارات جديدة لإنتاج أجزاء جديدة تحتاج إليها مصانع المركبات الأفريقية.