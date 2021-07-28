الحكومة تستهدف تدشين محطة لتحلية مياه البحر بالحمام باستثمارات 140 مليون دولار

لتوفير 190 ألف متر مكعب يوميًا

تخطط الحكومة لتدشين محطة لتحلية مياه البحر بمنطقة الحمام على ساحل البحر المتوسط، بإجمالى طاقة إنتاجية يومية تصل إلى 190 ألف متر مكعب يوميًا لتغطية احتياجات مدينة العلمين الجديدة.

كشف مصدر مسئول فى شركة ماتيتو العاملة فى مجال تقديم الحلول الذكية لإدارة المياه، أنه تجرى مفاوضات حاليًا مع الجهات المعنية لتنفيذ المشروع، على أن يتم استخدام الطاقة الشمسية فى توفير الطاقة الكهربائية اللازمة.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«المـال» أن إجمالى تكلفة المشروع تتخطى 140 مليون دولار، وسيتم تنفيذها لتوفير المياه لنحو أكثر من 1.5 مليون شخص، وتعد من أحدث وأكبر المحطات التى يتم التفاوض عليها حاليًا.

وتنفذ الشركة حالياً بالتحالف مع حسن علام وأوراسكوم والمقاولون العرب محطة معالجة مياه الصرف الزراعى بمنطقة الحمام بالساحل الشمالى، بطاقة 6 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا، عن طريق شق مسار بطول 120 كيلومترا، بهدف استصلاح وزراعة حوالى 500 ألف فدان غرب الدلتا.

وانتهت «ماتيتو» بالتعاون مع شركات أخرى، من تنفيذ محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعى فى الإسماعيلية البالغة قدرتها مليون متر مكعب يوميًا، والتى افتتحت العام الماضى، إلى جانب أخرى للتحلية بتكلفة مليارى جنيه فى مدينة الجلالة، بقدرة تبلغ 150 ألف متر مكعب يوميا.

وتستهدف مصر تدشين محطات لتحلية مياه البحر بإجمالى طاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً، وفقاً لمسئول شركة ماتيتو لمواجهة نقص مياه الشرب.

وتخطط الحكومة لإضافة 670 ألف متر مكعب يوميًا بنهاية 2022 وعلى مدى أبعد، سوف يضاف 900 ألف متر مكعب أخرى، لتزيد القدرة الإجمالية لتحلية المياه فى مصر إلى حوالى 2.5 مليون متر مكعب فى 2037، وفقًا لما قاله حسام شبل، استشارى التحلية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

يذكر أن وزير الرى محمد عبد العاطى أعلن عن خطة قومية للمياه فى مصر، لمواجهة نقص المياه فى البلاد بتكلفة 50 مليار دولار تستمر حتى 2037.