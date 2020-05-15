الحكومة تستقبل 178 ألف شكوى في أبريل

رحب رئيس الوزراء بهذه الجهود التي بذلتها المنظومة ، وتمنى استمرار العمل على التعامل مع شكاوى المواطنين بكل حرفية، وتوجيهها للجهات المختصة وسرعة إزالة أسبابها.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التعامل مع شكاوى المواطنين من جميع المحافظات خلال شهر أبريل 2020 ، وأكد حرصه الشديد على مُتابعة جهود حل شكاوى المواطنين التي تتلقاها المنظومة بجميع الوسائل المختلفة وعلى مستوى جميع المحافظات.

وقال رئيس الوزراء إن هناك توجيهاً مستداماً للقائمين على المنظومة الحكومية بالتعامل مع كل شكوى بعناية وتوجيهها للجهات المختصة؛ لإزالة أسبابها، وتحقيق مطالب المواطنين الذين يثبت لهم الحق فيها.

وثمّن “مدبولي” الدور الذى تقوم به منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وجميع العاملين بها، فى حل شكاوى المواطنين، منوها بأن هناك استجابات وتفاعل من مختلف الجهات الحكومية، بما يُساهم فى تحقيق مطالب المواطنين، وحل مشكلاتهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه يتم تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بالفعل بشأن رفع درجة الاستعداد لمُجابهة التحديات والأحداث الراهنة؛ للحد من آثارها وتداعياتها على المواطنين، والعمل على تيسير سُبل تواصل المواطنين مع الحكومة وتلقي ورصد الشكاوى خلال المنظومة ، وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية للعمل على إزالة أسبابها.

الرفاعي : إقبال غير مسبوق من المواطنين خلال أبريل على التواصل مع المنظومة

وقال مدير منظومة الشكاوى الحكومية إنه تم رصد إقبال من المواطنين غير مسبوق خلال شهر أبريل على التواصل مع المنظومة وتسجيل الشكاوى والطلبات والاستغاثات في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس “كورونا” .

منظومة الشكاوى الحكومية استقبلت في أبريل 71 ألف شكوى واستغاثة زيادة عما استقبلته فى مارس الماضي

وذكر الدكتور طارق الرفاعي في هذا الصدد أنه تم تلقي 178 ألف شكوى وطلب واستغاثة في هذا الشهر، وأنه بذلك تخطى شهر أبريل جميع الأشهر السابقة ، بزيادة 71 ألفا عن شهر مارس الماضي، بما يجعله أكثر الأشهر استقبالا للشكاوى منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المنظومة.



وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية أن رئيس الوزراء وجه بتطوير قدرات المنظومة وتعزيز قنوات التواصل لاستيعاب زيادة عدد المكالمات، وهو ما تم تنفيذه بالفعل برفع القدرة الاستيعابية لمركز تلقي الشكاوى تليفونياً، وزيادة متلقي المكالمات به، حتى تتواكب مع أعداد المكالمات الواردة.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنه تم أيضا إعادة تنظيم العمل بالمنظومة؛ حتى تتمكن من التعامل مع هذا الكم المُتزايد من الشكاوى، وذلك من خلال توفير المساعدات الفنية والتكنولوجية اللازمة، وبما يسمح للعاملين بفحص ومتابعة الشكاوى من خارج مقر العمل، تطبيقاً لقرار رئيس الوزراء بتخفيض تواجد العاملين في مقار الجهات الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس “كورونا” المستجد .

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، بيانا بعدد الشكاوى خلال شهر أبريل.

وأكد أنه تم فحص ومراجعة 172 ألف شكوى، حيث إنه تم توجيه 158 ألف شكوى منها إلى جهات الاختصاص، وتم حفظ 14 ألف شكوى أخرى، وفق ضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها إلى الجهات المختصة، ويجري الآن استكمال فحص 6 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.

الرفاعي : 97% من شكاوى وطلبات المواطنين في أبريل تركزت في 11 قطاعاً

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية أن 97% من شكاوى وطلبات المواطنين هذا الشهر تركزت في 11 قطاعاً وهي : القوى العاملة والتشغيل، والتأمينات والمعاشات، والإسكان والمرافق، والتموين، والبيئة، والصحة، والمعاملات المالية، والاتصالات، والأمن، والتعليم، والكهرباء.

وأشار إلى أن 10 وزارات كان لها النصيب الأكبر في استقبال والتعامل مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين ، وذلك بنسبة 89% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال شهر أبريل.

وتلك الوزارات هي القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق ، والصحة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم، والبترول والثروة المعدنية.

فيما اختصت 9 محافظات بنسبة 6% من الشكاوى وهي : القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية ، والدقهلية، والمنوفية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية.

منظومة الشكاوى الحكومية استقبلت 101 ألف شكوى وطلب واستفسار بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

وفي ضوء قرار الرئيس السيسي بصرف منحة للعمالة غير المُنتظمة المُتضررة من تداعيات فيروس “كورونا” المستجد، لفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة استقبلت 101 ألف شكوى وطلب واستفسار بِشأن استحقاق وإجراءات صرف المنحة.

وأوضح أن موضوعات تلك الشكاوى الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة تنوّعت بين عدم استقبال رسالة الاستحقاق رغم التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، وعدم إدراج بيانات المواطن في قاعدة بيانات برنامج العمالة غير المنتظمة.

وتضمنت أيضا شكاوى بمواجهة بعض الصعوبات في التواصل مع الخط الساخن 142، وتظلم بعض المواطنين من عدم الاستحقاق، إضافة لبعض المعوقات التي تواجه بعض المواطنين خلال صرف المنحة.

وذكر الدكتور طارق الرفاعي أنه تم التنسيق مع وزارة القوى العاملة بشأن تلك الشكاوى، ومن ثم قامت بجهد كبير في دراستها والتعامل معها وتوجيهها إلى الجهات المعنية للمراجعة والتدقيق، وفي حال ثبوت استحقاق صرف المنحة يتم إرسال رسالة نصية على هاتف الشاكي والمسجل ببياناته على الموقع الرسمي للوزارة ، والرسالة تفيد بمكان وموعد الصرف.

وقال مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إنها تلقت شكاوى من مواطنين بعدم التزام جهاتهم بتخفيض تواجد العمالة طبقا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن، وتم التعامل مع تلك الشكاوى وتوجيهها إلى الجهات المختصة؛ لمراجعتها وإزالة أسبابها.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي الدعم المستمرالذي تتلقاه المنظومة من رئيس الوزراء، وقال أنه بفضل هذا الدعم تمكنت المنظومة من أداء دورها بالتنسيق مع القيادات العليا في الوزارات والمحافظات والهيئات وفي الأجهزة الحكومية المختلفة؛ وذلك للنهوض بمستوى الأداء وتحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها، لا سيما ما يتطلب منها التنسيق بين أكثر من جهة خلال مواجهة تداعيات انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

6.753 شكوى استقبلتها الحكومة في أبريل بشأن تداعيات أزمة فيروس “كورونا”

ونوه مدير منظومة الشكاوى الحكومية بأن المنظومة استقبلت 6.753 شكوى بشأن تداعيات أزمة فيروس “كورونا” تنوعت بين الإبلاغ عن اشتباه أو ادعاء إصابة أو قصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة مع بعض الحالات وببعض المواقع.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى في ضوء ذلك أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة بقطاعاتها وهيئاتها المختلفة؛ لسرعة التعامل مع تلك الشكاوى ومعالجة أسبابها وتوضيح الحقائق بشأنها، وفقا ًلمقتضيات كل حالة والقواعد المطبقة بهذا الشأن.

وعرض الدكتور طارق الرفاعي على رئيس الوزراء مدى تفاعل الوزارات المختلفة مع منظومة الشكاوى الحكوكية وسرعة الاستجابة لما يتم توجيهه إليها.

وزارة التربية والتعليم استجابت لـ 480 شكوى من أولياء الأمور حول مشروعات الأبحاث أو التعامل مع الامتحانات “أون لاين”

وأشار إلى أن شهر أبريل شهد سرعة في تفاعل عدة وزارات وتحقيق نسبة إنجاز عالية، وبما يتماشى وطبيعة الأمور، ومنها وزارة التربية والتعليم التي استجابت بشكل سريع لـ 480 شكوى واستفسار من أولياء الأمور حول تنفيذ مشروعات الأبحاث أو التعامل مع الامتحانات “أون لاين” للصفين الأول والثاني الثانوي وبعض المشكلات الأخرى مثل مشكلات التعامل مع “التابلت” واستلام كروت الإنترنت الخاصة بالدخول على منصة الامتحانات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات .

وزارة التضامن تعاملت مع 241 شكوى وطلب واستقبلت 120 بلاغا وشكوى بشأن إيواء المشردين وفاقدي الأهلية

وعلى المستوى الاجتماعي والإنساني، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعامل مع 241 شكوى وطلب وُجه إليها حول دعم الشرائح الفقيرة وتقديم المستلزمات الحياتية والسلع الغذائية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، بجانب تفعيل ٣٤٥ كارت معاش تكافل وكرامة، بعد أن تبين بالفحص أحقية أصحابها في الاستفادة من البرنامج .

وقال الدكتور طارق الرفاعي إن وزارة التضامن الاجتماعي قامت أيضا باستقبال 120 بلاغا وشكوى بشأن إيواء المشردين وفاقدي الأهلية بعد تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية والتي تمكن فرق العمل في الوزارة من الاستمرارية في أداء عملهم بإجراء الفحوصات الطبية للمشردين؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس “كورونا ” قبل إيداعهم دور الرعاية.

وتعاملت الوزارة في الوقت نفسه مع 1529 شكوى بمجال التأمينات والمعاشات، وقامت بمراجعة بعض مواقع تقديم الخدمة ضمن خطة الوزارة الاحترازية لحماية أصحاب المعاشات وكبار السن من العدوى بالفيروس.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنه استمراراً لفحص ومعالجة الشكاوى المرتبطة بالإجراءات الاحترازية، واصلت وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة تطبيق قرارات حظر التجوال مع الحرص الكامل على التعامل مع شكاوى اختراق الحظر، وفض التجمعات واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفين.

“الداخلية” تعاملت مع 1800 شكوى خاصة بإجراءات فض الأسواق وتجمعات البائعين

ونوه مدير منظومة الشكاوى إلى أن وزارة الداخلية قدمت الدعم المطلوب بالتنسيق مع المحافظات؛ لتأمين تنفيذ إجراءات فض الأسواق وتجمعات البائعين الواردة بالشكاوى الواردة أو التي يتم رصدها والتي وصلت إلى 1800 شكوى.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي حرص وزارة التموين على سرعة فحص الشكاوى الموجهة إليها والتى بلغت 5339 شكوى خلال شهر أبريل ، لا سيما شكاوى نقص السلع والمستلزمات الوقائية والكمامات في بعض منافذ البيع أو ارتفاع سعرها، وقامت الوزارة بتنفيذ حملات لضبط الأسواق والتعامل مع المخالفين بالتنسيق مع المسئولين المعنيين في وزارة الصحة .

وقال مدير منظومة الشكاوى الحكومية إنه تم أيضا التنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للتعامل مع 259 شكوى تم استقبالها خلال شهر أبريل.

وتضمنت تلك الشكاوى مناشدات لسرعة عودة مواطنين عالقين بالخارج لأرض الوطن، وقامت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ببحث الشكاوى والتواصل مع أصحابها والتعامل معها، وفق الإجراءات المطبقة مع أخذها في الاعتبار ضمن جهود تنفيذ خطة عودة العالقين بالخارج.

وقال الدكتور طارق الرفاعي إن وزارة الأوقاف حققت استجابة سريعة وحاسمة لعدد 253 شكوى خلال شهر أبريل ، خاصة ما يتعلق بمخالفة البعض قرارات الحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد .

البنك المركزي تعامل مع 1255 شكوى بشأن إجراءات تيسير القروض والتعاملات مع القطاع المصرفي وإجراءات الصرف

وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين بشأن إجراءات تيسير القروض والتعاملات مع القطاع المصرفي وإجراءات الصرف ، أكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية إن تلك الشكاوى وصلت إلى 1255 والبنك المركزي حرص على التفاعل الفوري معها وقام بتوجيه البنوك وفروعها المختلفة؛ لسرعة حسم الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها والحد من أسباب حدوثها وعدم تكرارها.

ورحب رئيس الوزراء بهذه الجهود التي بذلتها المنظومة ، وتمنى استمرار العمل على التعامل مع شكاوى المواطنين بكل حرفية، وتوجيهها للجهات المختصة وسرعة إزالة أسبابها.