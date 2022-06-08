الحكومة تستعرض مسودة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022- 2027 تمهيداً لإطلاقها

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مسودة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022- 2027، تمهيداً لإطلاقها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة المقبلة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، أشار في الاجتماع، إلى أن إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تُعد الخطوة الأولي من نوعها فى مجال الملكية الفكرية، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة فى جميع المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تستهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، من خلال إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية يوحد جهود إدارات ومكاتب الملكية الفكرية، وربطه مع باقى الجهات والمؤسسات بالدولة، ودعم التحول الرقمى واتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأوضح السفير نادر سعد أن أهداف الإستراتيجية تتضمن العمل على تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، والمراجعة الشاملة للتشريعات المرتبطة بها، كما تتضمن أيضاً تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، من خلال تشجيع الاستغلال التجارى لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها مالياَ وفق أحدث المعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة منها فى عدد من القطاعات الحيوية، كقطاعات الصحة، والصناعة، والبحث العلمى، والسياحة والتراث، وغيرها من القطاعات.

ولفت السفير نادر سعد، لما أكدت عليه الإستراتيجية من أهمية العمل على نشر وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار والملكية الفكرية، والتوعية بها لمختلف فئات المجتمع المصري، وإدماج تلك المفاهيم بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.