الحكومة تستعد لطرح ميناء السادات الجاف

علمت «المال» من مصادر بوزارة النقل، أن هيئة الموانئ البرية والجافة ستطرح خلال الفترة المقبلة مناقصة، لتأهيل الشركات الراغبة فى المنافسة على ميناء السادات الجاف بمساحة 75 فداناً.

جارٍ إعداد كراسة الشروط.. والسويدى والقابضة للصوامع ضمن المهتمين

ولفتت الى أنه جارٍ إعداد كراسة الشروط، وقد يتم الطرح الرسمى مطلع 2021.

وكشفت عن ان تحالفين، الأول مصرى يضم المصرية القابضة للصوامع والتخزين ومجموعة السويدى اليكتريك، والثانى: مصرى – عربي، أبديا رغبتهم فى تنفيذ إدارة وتشغيل المشروع، ليكون أول ميناء جاف متخصص فى مصر للصب الجاف والسائل.

وذكرت أن هيئة الموانئ البرية عقدت أكثر من اجتماع مع التحالفين، لمعرفة كافة تفاصيل خطة كل شركة على حدى وقامت بعرض الدراسات التى نفذتها، وتم مناقشة كافة الأمور المتعلقة بأساليب التشغيل وسنوات حق الانتفاع وذلك لطمأنة الكيانات، وشرح مدى قيمة العائد المستهدف تحقيقه من المشروع فى المستقبل.

ولفتت المصادر إلى أن هيئة الموانئ طلبت بعض التفاصيل التى تضمن استمرار منافسة التحالفين سواء فى مناقصتى التأهيل والتنفيذ، مع امكانية دخول كيانات اخرى مع الشركات الحالية.

وذكرت مصادر وزارة النقل، أن تم ترتيب زيارة رسمية للموقع بحضور عمرو محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إلى جانب ممثل من الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس محمد القماح المدير التنفيذى لمجموعة السويدى اليكتريك، ومسؤولين بالقابضة للصوامع.

مصادر: توقيع عقد مشروع 6 أكتوبر قريبا.. والتعاقد على معدات تأمين للمنافذ بنصف مليار جنيه

فى سياق متصل، قالت المصادر، أن وزارة النقل ستوقع خلال أيام قليلة ستوقع عقد تشغيل وتنفيذ ميناء 6 أكتوبر الجاف مع تحالف مجموعة السويدى إليكتريك Elswedy Electric- دى بى شينكر إيجيبت الألمانية DB SCHENKER – ثرى إيه إنترناشيونال 3A International)، وسيكون المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP، وتبلغ الطاقة القصوى الاستيعابية للميناء 720 ألف حاوية.

ويعد ميناء 6 أكتوبر الجاف، أول مشروع يتم تنفيذه فى الفترة الحالية، وتستهدف وزارة النقل، استكمال خطة المشروعات المذكورة سابقاً، على عدد من المراحل بما يضمن تحقيق ربط متكامل بين المواقع اللوجيستية والموانئ البحرية.

على صعيد أخر، كشف مصادر وزراة النقل، أن هيئة الموانئ البرية والجافة، تعاقدات على توريد وشراء أجهزة تأمين للموانئ البرية بقيمة تصل إلى نصف مليار جنيه، وسيتم بدء التركيب قريبا لضمان منع دخول أى بضائع ممنوعة للبلاد.

كانت هيئة الموانى البرية وضعت خطة الفترة الماضية لتنفيذ 10 مشروعات تشمل، إقامة ميناء جاف فى مدينة السادات على مساحة 75 فدانًا.

وتشمل أيضا تنفيذ ميناء فى بنى سويف على مساحة 100 فدان، وإقامة مجزر آلى بمنطقة أرقين على مساحة 238 فدانًا،.

كما تضم القائمة القائمة إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 238 فدانًا فى قسطل، إلى جانب إنشاء ميناء جاف فى الطور على مساحة 100 فدان.

وتستهدف أيضاً إقامة ميناء جاف فى سوهاج الجديدة على 44 فدانًا، وآخر فى دمياط الجديدة على مساحة 15 فدانًا، وميناء جاف فى منطقة برج العرب، على مساحة 90 فدانًا.

تشمل مشروعات الموانئ البرية والجافة أيضاً، تنفيذ مشروع ضخم فى منطقة العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانًا، منها 100 فدان ميناء جاف، و150 فدانًا منطقة لوجيستية وخدمات تخزينية، ويجرى حاليا إعداد الدراسة اللازمة للمشروع بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبى.