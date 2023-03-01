الحكومة تستعد لإعلان أكبر قدر من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة مستجدّات إعداد الإستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهلّ رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية سرعة التوافق، خلال هذه المرحلة، على تفاصيل حزمة الحوافز التى ستقدمها الدولة لمختلف الشركات الراغبة فى الاستثمار فى إنتاج الهيدروجين الأخضر.

ولفت إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى هذا الصدد، خاصة خلال فترة انعقاد قمة شرم الشيخ للمناخ “COP27″، التى شهدت توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من أكبر الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال الحيوى.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تقديم أكبر قدر ممكن من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، منوهًا بأهمية سرعة الإعلان عن حزمة الحوافز التى ستقدمها الدولة لهذه المشروعات؛ من أجل تفعيل ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وجذبًا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم.

وحول موقف الإستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، قال وزير الكهرباء إنه تم تسلم الصيغة شبه النهائية من الإستراتيجية، وجارٍ العمل عليها لسرعة الانتهاء منها،

مضيفًا فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية العاملة بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، أنه تم تحديد أماكن الأراضى المقترحة لإقامة هذه المشروعات.

ونوه وزير الكهرباء fقدرات مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أنها قدرات هائلة، قائلَا: “لدينا إمكانات لتوليد نحو 350 جيجاوات من طاقة الرياح، ونحو 650 جيجاوات من الطاقة الشمسية”.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم في الاجتماع استعراض نماذج من الحوافز التى تقدمها بعض الدول فى مجال أنشطة إنتاج الهيدروجين الأخضر،

وتم تأكيد أن الإستراتيجية الوطنية التي سيتم الإعلان عنها سوف تتضمن عددًا من الحوافز الجاذبة، التي من شأنها أن تزيد من تنافسية مصر بهذا المجال، تعظيمًا لما تمتلكه من مقوّمات وإمكانات.

وأضاف سعد أنه فى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة، تضم ممثلى الجهات المعنية، لصياغة مشروع الحوافز التى سوف تمنحها الدولة المصرية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، على أن تنتهى المجموعة من عملها وترفع توصياتها خلال أسبوعين.